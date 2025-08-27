加薩戰爭大會 美揭戰後計畫

路透報導，美國特使威科夫廿六日表示，美國總統川普預計當地時間廿七日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩戰後計畫。

威科夫說，「華府絕對會在二○二五年底前解決這場戰爭」。目前尚不清楚這場會議具體時間以及與會人員。

威科夫廿六日接受福斯新聞訪問，被問及是否已有加薩戰後計畫時，他表示：「是的，白宮廿七日將舉行一場大型會議，由總統川普主持，我們正在擬定一份非常全面的計畫，會同步提出來。」

以色列時報指出，這似乎是威科夫首次透露美方存在所謂加薩戰後計畫。

威科夫指出：「我們無論用什麼方法都要解決這場戰爭，而且一定會在今年底前解決。」他說，以色列對與哈瑪斯談判持開放態度，而哈瑪斯也釋出願意和解的訊號。

以色列二○二三年十月七日遭哈瑪斯突襲後對加薩展開軍事行動，根據加薩衛生當局，至今已造成超過六萬二千名巴勒斯坦人喪生，同時引發大規模飢荒，加薩所有人口被迫流離失所。川普二○二四年競選時承諾結束以哈戰爭，今年一月就任曾促成以哈停火二個月。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，以軍廿五日空襲加薩納瑟醫院造成至少廿人死亡，包括五名路透、美聯社及半島電視台記者，加劇外界對以色列的批評。

川普被問及以軍廿五日行動時表示尚不知情，但「非常不滿」，他說「我們必須結束這場噩夢」。

以軍發言人說，在以軍攻擊加薩醫院事件喪生的路透和美聯社兩名記者並非「攻擊目標」，總參謀長已下令追查襲擊醫院決策過程。