加薩戰爭大會 美揭戰後計畫

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
路透報導，美國特使威科夫26日表示，美國總統川普預計當地時間26日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩戰後計畫。圖為美國總統川普26日在白宮召開內閣會議。歐新社 歐新社
路透報導，美國特使威科夫廿六日表示，美國總統川普預計當地時間廿七日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩戰後計畫。

威科夫說，「華府絕對會在二○二五年底前解決這場戰爭」。目前尚不清楚這場會議具體時間以及與會人員。

威科夫廿六日接受福斯新聞訪問，被問及是否已有加薩戰後計畫時，他表示：「是的，白宮廿七日將舉行一場大型會議，由總統川普主持，我們正在擬定一份非常全面的計畫，會同步提出來。」

以色列時報指出，這似乎是威科夫首次透露美方存在所謂加薩戰後計畫。

威科夫指出：「我們無論用什麼方法都要解決這場戰爭，而且一定會在今年底前解決。」他說，以色列對與哈瑪斯談判持開放態度，而哈瑪斯也釋出願意和解的訊號。

以色列二○二三年十月七日遭哈瑪斯突襲後對加薩展開軍事行動，根據加薩衛生當局，至今已造成超過六萬二千名巴勒斯坦人喪生，同時引發大規模飢荒，加薩所有人口被迫流離失所。川普二○二四年競選時承諾結束以哈戰爭，今年一月就任曾促成以哈停火二個月。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，以軍廿五日空襲加薩納瑟醫院造成至少廿人死亡，包括五名路透、美聯社及半島電視台記者，加劇外界對以色列的批評。

川普被問及以軍廿五日行動時表示尚不知情，但「非常不滿」，他說「我們必須結束這場噩夢」。

以軍發言人說，在以軍攻擊加薩醫院事件喪生的路透和美聯社兩名記者並非「攻擊目標」，總參謀長已下令追查襲擊醫院決策過程。

白宮 川普 哈瑪斯 以色列 加薩走廊

相關新聞

中俄潛艦 首度在亞太聯合巡邏

俄羅斯塔斯社廿七日報導，俄國太平洋艦隊發表聲明表示，俄國海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區進行聯合巡邏。

去美國化 陸自美進口能源近歸零

美國總統川普第二任期，中國大陸從美國進口的主要能源資源已幾乎歸零。據大陸國家統計局數據顯示，七月大陸從美國進口的原油、液...

疑川普「離間」格陵蘭 丹麥要美解釋

丹麥廣播公司（ＤＲ）廿七日引述消息人士報導，至少三名和美國總統川普有關連的人士，持續在丹麥半自治領土格陵蘭從事祕密的影響...

南韓擬發美元公債

南韓總統李在明廿五日會見美國總統川普後，知情人士透露，南韓考慮在國際市場發行美元公債，金額可能達到十八億美元，不過，具體...

無人機合作 美將派員常駐台、日

金融時報廿七日報導，美國國防部計畫今年底前派遣聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作，...

