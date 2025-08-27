疑川普「離間」格陵蘭 丹麥要美解釋

丹麥廣播公司（ＤＲ）廿七日引述消息人士報導，至少三名和美國總統川普有關連的人士，持續在丹麥半自治領土格陵蘭從事祕密的影響力行動。美聯社報導，丹麥外交部廿七日召見美國駐丹麥最高階外交官，要求對方解釋。

ＤＲ報導，丹麥政府和安全消息人士認為，至少三名和川普有關連的美國人，在格陵蘭從事影響力行動。該報導引述八名消息人士說，前述行動目標是離間格陵蘭與丹麥關係，試圖讓格陵蘭更親近美國。ＤＲ說，他們知道這三名美國人姓名，但決定不公開，以保護新聞消息來源。這三人是自主行事或聽命辦事，還無法釐清。

報導說，消息來源使用「滲透」、「認知作戰」等字眼，來形容這個被丹麥情報局發現的離間行動。其中一名參加行動的美國人被指彙整一份親美格陵蘭人名單，目的是雇用他們展開格陵蘭獨立運動，並讓當地人指出一些不利丹麥的事例，以便在美國媒體報導，醜化丹麥形象，其他兩人則試圖和政治人物、商人和當地人士培養關係，希望這些人在時機成熟時配合川普吞併格陵蘭。

報導說，三人當中其中一人多次與川普一起公開亮相，最近也取得可以影響美國安全的政治角色。另外兩人則是曾在川普陣營工作，過去一年經常進出格陵蘭。

川普多次表示，希望格陵蘭納入美國。格陵蘭則說該島是非賣品，並譴責美國在當地收集情報的相關報導。

丹麥外交部長拉斯穆森透過電郵聲明說，丹麥和格陵蘭政府間的合作緊密且基於互信，干涉丹麥內部事務的任何企圖令人無法接受，已要求外交部召見美國駐丹麥代辦，提出解釋。

美國駐丹麥大使館轉交美國政府的回覆表示，美國政府不能控制或指示對格陵蘭有興趣的美國公民如何行動。回覆中也表示，美國尊重格陵蘭與丹麥政府的關係，美國總統、副總統、國務卿都已清楚表示，美國尊重格陵蘭人決定自己的未來。

華爾街日報五月曾報導，美國正加強有關格陵蘭島的情蒐力道，國家情報總監加巴德麾下多名高官曾向各情報機構負責人發布情蒐重點通知，指示他們深入了解格陵蘭獨立運動，以及當地民眾對美國在島上開採資源的態度。拉斯穆森當時也說，將召見美國駐丹麥代辦。