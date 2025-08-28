英國富翁持續外移 阿聯成全球巨富居住天堂

根據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）與財富情報公司新世界財富（New World Wealth）共同發表的「2025年財富移民報告」，阿拉伯聯合大公國連續3年蟬聯全球財富聚集地第一名，也是最受全球富人追捧的居住地。

恒理環球報告顯示，受阿拉伯聯合大公國（阿聯）當地政府監管政策改革，加上零個人所得稅生活方式的吸引，阿聯今年預計將創下紀錄，吸引全球共9800名百萬富翁遷入居住，使得阿聯當地百萬富翁數量可達8萬1200人，年成長12%。美國居後，預計今年底前將有7500名富人移居美國。

報告指出，阿聯積極推動黃金簽證，且居民可在境內享受靈活政策和免稅生活，全球財富金字塔頂端人士，包括英國、印度、俄羅斯、東南亞和非洲各國已將阿聯視為鞏固財富的首選位置。

法新社22日報導，阿聯治安良好，犯罪率極低，且經濟政治穩定，經商環境輕鬆，當地富人可自在享受奢華生活，因此成為吸引富人前往居住的磁石。

Skybound 財富管理公司負責人科迪（Mike Coady）說：「財富在杜拜是常態，不需躲躲藏藏，不像在其他國家可能會受到更嚴厲審查，且被徵收高額稅金。」

此外，根據報告，同在中東地區的沙烏地阿拉伯是今年百萬富翁人數增幅最大的國家，預計將新增2400名百萬富翁。沙烏地阿拉伯同樣受益於政策改革成功，目前已有大量國民回流，以及國際投資者搬遷至首都利雅德和第2大城市吉達（Jeddah）定居。

相較之下，受全面稅改影響，英國今年預計將流失1萬6500名百萬富翁，成為全世界高淨值人士（high-net-worth individual，HNWI）流出人數最高國。

報告解釋說，自2016年英國脫歐公投後，英國已從百萬富翁吸引地變為淨輸出國。再者，英國政府2024年10月推動稅改，大幅提高資本利得稅和遺產稅。

中國在過去10年的每年都是百萬富翁流失排行榜榜首。今年預計將流失7800名百萬富翁。歐洲國家同樣有大量百萬富翁外流。

報告預測，今年全球將有14萬2000名百萬富翁移居海外，創歷史新高。

恒理環球執行長史蒂芬（Juerg Steffen）表示，「這反映出富人已體會到，海外其他地區擁有更多機會、自由和穩定。這將對歐洲和英國的經濟競爭力和投資吸引力產生長遠重大影響。」

全球知名高端房地產顧問公司Savills發表報告說，零稅收加優質生活環境，使得阿聯的第一大商業城市杜拜和首都阿布達比，已名列為全球5大高淨值人士的首選移民目的地。

頂級豪華房產網 Top Luxury Property 25日報導，杜拜目前房地產交易熱絡，僅2025年上半年，杜拜已有9萬1897套住宅登記完成銷售。且杜拜豪華別墅的售價屢創歷史新高，不斷創造房地產售價紀錄。例如，杜拜的大理石宮殿（Marble Palace）以1.16億美元的驚人價格成交。