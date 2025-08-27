哥倫比亞總統參選人遭槍殺 父親披掛上陣代子出征

中央社／ 波哥大26日綜合外電報導

哥倫比亞總統參選人烏力貝今年稍早在政治集會上遭槍擊，本月傷重不治。他的父親今天宣布投入總統選戰，表示要延續兒子遺志，打造更安全、更繁榮的哥倫比亞。

美聯社報導，現年72歲的米格爾‧烏力貝‧隆多尼歐（Miguel Uribe Londoño）站在首都波哥大的國會大廈外發表參選演說，前方講桌印有他已故兒子烏力貝（Miguel Uribe）的參選標誌。烏力貝生前是哥倫比亞的知名參議員

隆多尼歐表示：「我們可以共同建設安全的哥倫比亞，讓人民不再害怕上街，讓企業主不會遭幫派勒索。一個民主的哥倫比亞，政府不會煽動貧富、種族或左右派的對立。」

隆多尼歐曾於1980年代末期擔任波哥大市議員，1990年代初期也當過參議員。然而，在兒子遇害前，他並無參選總統的打算，且大眾對他的認識有限。

在兒子的全國轉播葬禮上，隆多尼歐發表演說，譴責左派總統裴卓（Gustavo Petro）執政下國家陷入「瘋狂」，並呼籲哥倫比亞人民踴躍參與明年選舉，此舉令他受到矚目。

隆多尼歐是爭取民主中心黨（Democratic Center）提名為總統候選人的5名人選之一，這個保守派政黨也是其子生前所屬政黨。民主中心黨說，今年稍晚將以民調決定最終人選。

波哥大政治分析家古茲曼（Sergio Guzman）表示，隆多尼歐宣布參選，為近來苦無人氣參選人的民主中心黨「注入新活力」，尤其前黨魁、哥國前總統艾爾伐羅．烏力貝（Alvaro Uribe）正在法院應對貪腐指控。

隆多尼歐和艾爾伐羅．烏力貝並無親戚關係。

議員 哥倫比亞

延伸閱讀

賴總統見IPAC訪團 盼打造更有韌性產業結構、民主供應鏈

「零日攻擊」導演羅景壬爆補助爭議 演總統的Janet反應曝光了

時隔11年再訪韓？韓總統特使：習近平有望10月赴慶州APEC峰會

指賴總統、卓揆沒反省誠意 朱立倫批內閣改組：主導大罷免的都沒事

相關新聞

中俄潛艦 首度在亞太聯合巡邏

俄羅斯塔斯社廿七日報導，俄國太平洋艦隊發表聲明表示，俄國海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區進行聯合巡邏。

去美國化 陸自美進口能源近歸零

美國總統川普第二任期，中國大陸從美國進口的主要能源資源已幾乎歸零。據大陸國家統計局數據顯示，七月大陸從美國進口的原油、液...

加薩戰爭大會 美揭戰後計畫

路透報導，美國特使威科夫廿六日表示，美國總統川普預計當地時間廿七日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩...

疑川普「離間」格陵蘭 丹麥要美解釋

丹麥廣播公司（ＤＲ）廿七日引述消息人士報導，至少三名和美國總統川普有關連的人士，持續在丹麥半自治領土格陵蘭從事祕密的影響...

南韓擬發美元公債

南韓總統李在明廿五日會見美國總統川普後，知情人士透露，南韓考慮在國際市場發行美元公債，金額可能達到十八億美元，不過，具體...

無人機合作 美將派員常駐台、日

金融時報廿七日報導，美國國防部計畫今年底前派遣聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。