聽新聞
0:00 / 0:00
中俄潛艦 首度在亞太聯合巡邏
俄羅斯塔斯社廿七日報導，俄國太平洋艦隊發表聲明表示，俄國海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區進行聯合巡邏。
聲明說：「這次聯合巡邏於八月初啟動，時間是俄中在日本海進行的『海上聯合二○二五』演習結束後。俄羅斯太平洋艦隊柴電潛艦『伏爾霍夫號』與中國人民解放軍海軍的一艘潛艦，沿著既定航線在日本海和東海巡邏。」
太平洋艦隊表示，任務完成後，兩國潛艦成員已返回各自母港。
「伏爾霍夫號」已返回位於海參崴的海軍基地，全程航行超過兩千海里。聲明說，「格羅姆基號」護衛艦與「克雷洛夫號」救援拖船為這次潛艦聯合巡邏提供支援。
太平洋艦隊說，今年稍早，俄國太平洋艦隊的「特里布茨海軍上將號」大型反潛艦，以及解放軍海軍「紹興號」驅逐艦和「千島湖號」綜合補給艦，也進行過一次聯合巡邏。
塔斯社表示，這次第五次俄中聯合巡邏任務的主要目標，是加強兩國海軍合作、維護亞太地區和平穩定、監控海域，以及保護俄中兩國海上經濟設施。
俄中第一次在亞太地區的聯合巡邏始於二○二一年，如今已成為年度例行任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言