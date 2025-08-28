聽新聞
中俄潛艦 首度在亞太聯合巡邏

聯合報／ 國際中心／綜合報導

俄羅斯塔斯社廿七日報導，俄國太平洋艦隊發表聲明表示，俄國海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區進行聯合巡邏。

聲明說：「這次聯合巡邏於八月初啟動，時間是俄中在日本海進行的『海上聯合二○二五』演習結束後。俄羅斯太平洋艦隊柴電潛艦『伏爾霍夫號』與中國人民解放軍海軍的一艘潛艦，沿著既定航線在日本海和東海巡邏。」

太平洋艦隊表示，任務完成後，兩國潛艦成員已返回各自母港。

「伏爾霍夫號」已返回位於海參崴的海軍基地，全程航行超過兩千海里。聲明說，「格羅姆基號」護衛艦與「克雷洛夫號」救援拖船為這次潛艦聯合巡邏提供支援。

太平洋艦隊說，今年稍早，俄國太平洋艦隊的「特里布茨海軍上將號」大型反潛艦，以及解放軍海軍「紹興號」驅逐艦和「千島湖號」綜合補給艦，也進行過一次聯合巡邏。

塔斯社表示，這次第五次俄中聯合巡邏任務的主要目標，是加強兩國海軍合作、維護亞太地區和平穩定、監控海域，以及保護俄中兩國海上經濟設施。

俄中第一次在亞太地區的聯合巡邏始於二○二一年，如今已成為年度例行任務。

潛艦 北京 俄羅斯

相關新聞

去美國化 陸自美進口能源近歸零

美國總統川普第二任期，中國大陸從美國進口的主要能源資源已幾乎歸零。據大陸國家統計局數據顯示，七月大陸從美國進口的原油、液...

加薩戰爭大會 美揭戰後計畫

路透報導，美國特使威科夫廿六日表示，美國總統川普預計當地時間廿七日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩...

疑川普「離間」格陵蘭 丹麥要美解釋

丹麥廣播公司（ＤＲ）廿七日引述消息人士報導，至少三名和美國總統川普有關連的人士，持續在丹麥半自治領土格陵蘭從事祕密的影響...

南韓擬發美元公債

南韓總統李在明廿五日會見美國總統川普後，知情人士透露，南韓考慮在國際市場發行美元公債，金額可能達到十八億美元，不過，具體...

無人機合作 美將派員常駐台、日

金融時報廿七日報導，美國國防部計畫今年底前派遣聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作，...

