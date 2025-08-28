中俄潛艦 首度在亞太聯合巡邏

俄羅斯塔斯社廿七日報導，俄國太平洋艦隊發表聲明表示，俄國海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區進行聯合巡邏。

聲明說：「這次聯合巡邏於八月初啟動，時間是俄中在日本海進行的『海上聯合二○二五』演習結束後。俄羅斯太平洋艦隊柴電潛艦『伏爾霍夫號』與中國人民解放軍海軍的一艘潛艦，沿著既定航線在日本海和東海巡邏。」

太平洋艦隊表示，任務完成後，兩國潛艦成員已返回各自母港。

「伏爾霍夫號」已返回位於海參崴的海軍基地，全程航行超過兩千海里。聲明說，「格羅姆基號」護衛艦與「克雷洛夫號」救援拖船為這次潛艦聯合巡邏提供支援。

太平洋艦隊說，今年稍早，俄國太平洋艦隊的「特里布茨海軍上將號」大型反潛艦，以及解放軍海軍「紹興號」驅逐艦和「千島湖號」綜合補給艦，也進行過一次聯合巡邏。

塔斯社表示，這次第五次俄中聯合巡邏任務的主要目標，是加強兩國海軍合作、維護亞太地區和平穩定、監控海域，以及保護俄中兩國海上經濟設施。

俄中第一次在亞太地區的聯合巡邏始於二○二一年，如今已成為年度例行任務。