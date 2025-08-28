去美國化 陸自美進口能源近歸零

美國總統川普第二任期，中國大陸從美國進口的主要能源資源已幾乎歸零。據大陸國家統計局數據顯示，七月大陸從美國進口的原油、液化天然氣（ＬＮＧ）、煤炭三類主要能源資源，總量低於一噸，為二○一九年十二月以來最低，分析稱，大陸此次能源「去美國化」可能長期持續。

調查公司ＣＥＩＣ引述大陸國家統計局數據，自三月起，大陸從美國進口的液化天然氣為零，自六月起原油進口為零，最新的七月數據同樣為零。

煤炭（含鋼鐵用煤炭）方面，原先大陸每月從美國進口約一百三十五萬噸，但五月後驟減至不足一噸。這使得今年七月，大陸從美國進口上述三類主要能源資源總量僅一噸以下。

日經中文網報導，這並非大陸首次停止進口美國能源，川普第一任期，中美摩擦劇烈的二○一九年底，三類主要能源資源進口量也一度降至零，但在隔年中美簽署第一階段協定後就迅速恢復。

不過，報導稱，這次大陸能源「去美國化」可能會長期持續，原因是當前中美貿易談判處於僵持狀態，和二○二二年俄烏戰爭爆發後，大陸強化能源保障，增加進口來源的多元化。

ＣＥＩＣ數據顯示，七月大陸的天然氣產量為二百一十六億立方公尺，年增百分之七點六，透過與俄羅斯和中亞連接的管道進口的天然氣為五百二十萬噸，年增百分之四點八。同月，大陸從俄羅斯進口的原油量年增百分之十六點八。

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎曾經表示，大陸天然氣的供應管道多元，並不單一依賴美國。