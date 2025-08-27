澳式足球界出櫃第一人 前球星布朗公開雙性戀身分

澳式足球前球星布朗（Mitch Brown）今天公開承認自己是雙性戀，成為這項運動悠久歷史上首位公開出櫃的雙性戀或同性戀球員，他的這項舉措被譽為「打破數十年的沉默」。

法新社報導，澳式足球（Australian Rules）起源可追溯至1858年，是澳洲最多人愛看的運動，但長久以來一直深受恐同與種族主義問題困擾。

布朗曾於2007年至2016年間，為位於伯斯（Perth）的西海岸老鷹隊（West Coast Eagles）出賽94場。他表示，自己的雙性戀身分是他在28歲選擇退休的一項「重大因素」。

當地媒體與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）倡議者說，先前從未有現役或退役澳洲澳式足球聯盟（AFL）球員公開表示自己是同性戀或雙性戀。

布朗希望鼓勵其他人勇於跟隨他的腳步。

現年36歲的布朗告訴主打年輕族群的媒體The DailyAus說：「我曾在澳式足球西海岸老鷹隊效力10年，我是一名雙性戀男性。」

布朗形容，澳式足球賽場上充斥「極度陽剛的氛圍」；他變得善於隱藏自己的某些部分，包含自己的性取向及焦慮，以及生活中的擔憂等。

布朗以前經常目睹或耳聞恐同言論，但因為害怕「別人認為我是同性戀或雙性戀」而不敢發聲。

如今他公開自己的性別認同，獲得同性戀權益組織及數個澳式足球俱樂部和官員的讚揚。

AFL總裁狄倫（Andrew Dillon）稱讚布朗現在展現的「巨大勇氣」，「這對他、對我們整個運動而言，是一個重要時刻」。