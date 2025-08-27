教宗良十四世：強烈呼籲加薩停火人質獲釋

教宗良十四世今天向國際社會提出結束以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯將近兩年衝突的「強烈呼籲」，要求永久停火、釋放人質並且提供人道援助。

路透社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）主持每週公開接見活動時說：「我再次提出強烈呼籲…讓發生在聖地（Holy Land）上已造成的那麼多恐懼、毀滅和死亡的衝突可能結束。」

他說：「我懇求所有人質獲釋、達成永久停火、加速人道援助安全進入、國際人道法獲充分遵守。」

教宗沒有點名以色列或哈瑪斯（Hamas），但他表示國際法規定「保護平民的義務、禁止集體懲罰、無差別動用武力、強迫人民流離失所」。

5月接替已故教宗方濟各（Pope Francis）的良十四世展現出與方濟各不同作風，經常寧可根據預先周密準備的內容發言，很少脫稿。

他對以色列和哈瑪斯衝突的態度也比方濟各謹慎。方濟各曾建議國際社會研議以色列在加薩的軍事行動是否構成對巴勒斯坦人進行種族滅絕，引發以色列官員批評。

良十四世是在今天公開會見活動結束之際，呼籲以色列允許更多人道援助進入加薩。