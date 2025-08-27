衛星影像證實！撞自家軍艦中國大陸海警船海南基地維修

快訊

中央社／ 香港/馬尼拉27日綜合外電報導

根據路透社所見衛星圖像顯示，8月初在南海與自家海軍軍艦發生碰撞受損的中國海警船，已停泊在海南島的海軍基地進行檢修，這是首次確認該船已返回港口。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供給路透社的圖像顯示，該艘海警船船艏嚴重受損，兩側有拖船相伴，停靠在海南三亞市附近榆林海軍基地乾船塢旁。

中國官方迄今未對這起碰撞事件發表任何評論。菲律賓方面則表示，事件發生於8月11日，當時菲律賓海岸防衛隊船隻正執行補給任務，為在黃岩島附近作業的菲國漁民運送物資。

這是已知首次中國船艦在南海海域發生碰撞事件。

北京指責菲律賓「危險操作」，但並未直接提及這起碰撞事件。菲律賓外交部則聲明，菲方對這起事件毫無責任，並形容此事是「不幸的結果」。

中國國防部發言人蔣斌當時表示：「我們要求菲方立即停止侵權挑釁言行。」

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天表示，事發隔天他們曾監測到兩艘中國船隻離開黃岩島，但當週稍後進行的一次巡航飛行時未再發現其蹤影。

塔瑞耶拉之前曾公布菲律賓海岸防衛隊船艦拍攝到的撞擊事件全程影像。

塔瑞耶拉說：「中國海警未曾聯絡菲律賓海岸防衛隊，通報任何可能的傷亡或受傷情況。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）學者許瑞麟表示，該艦原為中國海軍056型護衛艦，因此返回海軍基地進行維修，而非海警基地，是很自然的事。

許瑞麟指出，榆林基地設施完善，除停泊中國航艦外，附近也停放著彈道飛彈核潛艦，是中國南部沿海規模最大的軍事設施。

