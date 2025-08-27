下個月倒台？法國民調63%民眾盼解散國會 馬克宏是否出手成關鍵

快訊

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
是否解散國會須由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，但IFOP的民調顯示，51%受訪民眾認為馬克宏不會這麼做。 路透社
法國今天一項民調顯示，約有63%的受訪民眾希望國會被解散並重新舉行選舉。同時，法國總理白胡正努力挽救他領導的少數政府，解散國會權力則掌握於總統馬克宏手中。

路透社報導，法國公眾意見機構（IFOP）於8月26日進行線上民調，總共蒐集1000名受訪者意見，並在今天公布民調結果。

白胡（Francois Bayrou）領導的少數政府看似有可能下個月倒台，因為3個主要反對黨已表明不會在9月8日的信任投票支持他。白胡提出此次信任投票，期盼國會支持他提出的撙節措施。

動盪的政治情勢，已經衝擊本週法國股市及債市。

若白胡在信任投票中失勢，馬克宏能以籌組新政府來代替解散國會。

民調 法國 總理 馬克宏

影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注

