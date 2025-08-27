聽新聞
不放棄格陵蘭？傳親川普人士當地從事「秘密行動」 丹麥急召見美外交官
丹麥廣播公司（DR）27日引述消息人士報導，至少3名和美國總統川普有關連的人士，已持續在丹麥半自治領土格陵蘭從事秘密的影響力行動。美聯社同日報導，丹麥外交部其後召見美國駐丹麥的最高階外交官。
DR報導，丹麥的政府和安全消息人士及丹、美兩國未透露身分的消息人士認為，至少3名和川普有關連的美國人已在格陵蘭從事影響力行動。該報導的8名消息人士相信，前述行動目標是從格陵蘭社會內部弱化格陵蘭與丹麥的關係。DR說，從事行動的美國人是自主行事或聽命辦事，還無法釐清。
DR報導也說，其中一名行動的美國人被指彙整一份親美格陵蘭人的名單、收集反川普人士姓名，並讓當地人指出一些可在美國媒體醜化丹麥形象的事例。其他兩人則試圖和政治人物、商人和當地人士培養關係。
川普已說過，希望將北約盟國丹麥的格陵蘭納入美國。格陵蘭則說該島是非賣品，並譴責美國在當地收集情報的相關報導。
丹麥外交部長拉斯穆森透過電郵聲明說，得知外國行動者持續對格陵蘭和其在丹麥的地位展現興趣，因此若遭遇外人影響丹麥未來的企圖，並不令人意外。他並說，干涉丹麥內部事務的任何企圖無疑令人無法接受，已要求外交部召見美國駐丹麥代理大使到該部開會。
拉斯穆森也說，丹麥和格陵蘭政府間的合作緊密且基於互信。
華爾街日報5月曾報導，美國正加強有關格陵蘭島的情蒐力道，國家情報總監加巴德麾下多名高官曾向各情報機構負責人發布情蒐重點通知，指示他們深入了解格陵蘭獨立運動，以及當地民眾對美國在島上開採資源的態度。拉斯穆森當時也說，將召見美國駐丹麥代理大使。
