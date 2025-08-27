移民將湧入？日本4市被指定為非洲「家園」日方火速澄清：無計畫

日本推動與非洲國家交流的一項友好計畫，卻因媒體不準確報導，暗示該計畫導致「移民將增加」後，演變成一場關於移民的排外爭論。日本政府26日重申，並未考慮透過該計畫推動接納移民，也沒有打算發放任何特別簽證。

衛報與共同社報導，這場爭議源自日本國際協力機構（JICA）8月21日宣布，將山形縣長井市、千葉縣木更津市、新潟縣三條市與愛媛縣今治市等四個城市分別指定為坦尚尼亞、奈及利亞、迦納與莫三比克的「家園」（HOMETOWN），內容涵蓋人員交流與各類合作活動。

奈及利亞總統府22日發表消息表示，木更津市「將成為希望在日本生活、工作的尼日利亞人的家園」，並稱日本政府「將新設特別簽證制度」。坦尚尼亞媒體則報導，長井市「獻給」該國。這些訊息經日本媒體轉載後，引發「移民將增加」的傳聞，四座城市隨即收到大量憤怒抗議與表達憂慮的電話和電郵。

同時，社群媒體上也湧現排外聲浪。一些批評者似乎認為，「家園」身份意味著非洲國家民眾將獲得在日本合作城市生活和工作的特別許可。一則貼文質疑：「如果移民蜂擁而入，誰來承擔責任？」另一則貼文則稱，木更津市「正在認真考慮將城市交給非洲人」。

JICA 25日表示，相關訊息「包含不實內容與易引發誤解的表述」，外務省當天深夜也不得不發表澄清聲明。日本官房長官林芳正26日在記者會上強調，這些說法毫無根據，「沒有計畫推動接收移民或發放特別簽證」，並已向相關4國政府說明，要求更正。

根據朝日新聞報導，長井市政府指出，坦尚尼亞時報報導了該市被認定為「家園」的新聞，但標題中的「dedicate」一詞在日文裡有「捧げる」等含義，因表達不夠精確而產生誤譯，導致部分人士在網路上散布不實資訊，例如「長井市將成為坦尚尼亞的一部分」或「長井市將積極接收來自坦尚尼亞的移民」。