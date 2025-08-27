快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

住哪裡影響長壽可能性！研究曝這些國家恐老最快 比實際老近5歲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
丹麥的高教育水準、清新空氣、較低心血管疾病負擔，加上民主制度與社會平等，都是延緩老化的關鍵。在這項研究中名列老化速度最慢的國家。路透
丹麥的高教育水準、清新空氣、較低心血管疾病負擔，加上民主制度與社會平等，都是延緩老化的關鍵。在這項研究中名列老化速度最慢的國家。路透

紐約郵報報導，居住環境的物理與社會政治因素，對於是否可能享有長壽健康的人生有顯著影響。學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）一項涵蓋40個國家、約16.2萬人的跨國研究發現，北歐國家的居民平均老化速度較慢，其中以丹麥和瑞典名列前茅；埃及與南非則是老化速度最快的國家。

這項研究利用人工智慧建模推算全球40國、約16萬2000人的生物年齡，受試者平均年齡為67歲，男性占55%。生物年齡是指身體實際的生理狀態，也就是細胞、組織與器官的年齡，可能受到基因與生活型態影響，未必等於個人實際年齡。

結果顯示，在所有受試者中，埃及人的平均生物年齡比實際年齡大4.85歲，南非則高出近4歲，匈牙利與拉丁美洲的厄瓜多和哥倫比亞也在後段班。

相較之下，北歐人生物年齡明顯較低，丹麥與瑞典表現突出，斯洛伐克亦在前段班。研究者指出，丹麥的高教育水準、清新空氣、較低心血管疾病負擔，加上民主制度與社會平等，都是延緩老化的關鍵。

研究團隊指出，除了飲食、運動等生活習慣外，空氣品質、收入水準、社會不平等、政治制度健全與否，甚至選舉公平性，都會左右老化速度。

研究人員告訴紐約郵報，雖然沒有把國與國之間做直接比較，但丹麥的優勢顯而易見：高度平等結構、健全的民主制度、高水準教育、清淨的空氣，以及較低的心臟代謝疾病負擔，都有助於延緩老化。反觀埃及的社會結構不平等、高血壓、糖尿病與心臟病等盛行率高，可解釋顯著加速的老化現象。

研究共同作者之一的阿根廷神經科學家伊巴涅茲（Agustín Ibáñez）強調：「生物年齡反映了我們生活的世界。暴露於有毒空氣、政治不穩定與不平等，會直接形塑健康。」

研究也提醒，生物年齡高於實際年齡時，罹患失智症、心臟病、癌症與第二型糖尿病的慢性病的風險增加。

不過這項研究僅涵蓋40個國家有其限制，包括美國和日本等多國均未被納入。

《自然醫學》一項針對40國、近16.2萬人的研究發現，埃及人是受試者中老化速度最快的，平均生物年齡比實際年齡高出4.85歲。新華社
《自然醫學》一項針對40國、近16.2萬人的研究發現，埃及人是受試者中老化速度最快的，平均生物年齡比實際年齡高出4.85歲。新華社

老化 丹麥

延伸閱讀

長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

「年齡只是數字」美國長壽專家曝回春秘訣 每天3習慣生物年齡大減11歲

識字閱讀程度下降 如何扭轉「閱讀危機」？丹麥從這裡下手

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

相關新聞

住哪裡影響長壽可能性！研究曝這些國家恐老最快 比實際老近5歲

紐約郵報報導，居住環境的物理與社會政治因素，對於是否可能享有長壽健康的人生有顯著影響。學術期刊《自然醫學》（Nature...

日本4市被認定為非洲「家園」引發反移民聲浪 政府出面澄清

日本推動與非洲國家交流的一項友好計畫，卻因媒體不準確報導，暗示該計畫導致「移民將增加」後，演變成一場關於移民的排外爭論。...

李在明訪華府提朝鮮半島無核化 北韓批偽君子

南韓總統李在明（Lee Jae Myung）本週訪問美國期間就朝鮮半島無核化議題發表談話，北韓今天為此稱李在明是個「偽君...

不加入西方盟友倡議 德總理：不會承認巴勒斯坦國

德國總理梅爾茨26日表示，德國不會加入西方盟友的倡議，在下個月召開的聯合國大會上承認巴勒斯坦國；目前聯合國193個會員中...

路透美聯記者加薩遇襲身亡 以軍：記者非攻擊目標

以色列軍方發言人今天告訴路透社，在以軍攻擊加薩的納瑟醫院事件中，喪生的路透社和美聯社兩名記者並非「攻擊目標」，又說總參謀...

川普今召開「加薩戰爭大會」 美特使：將公布戰後管理計畫

路透報導，美國特使威科夫26日表示，美國總統川普預計當地時間27日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。