住哪裡影響長壽可能性！研究曝這些國家恐老最快 比實際老近5歲

紐約郵報報導，居住環境的物理與社會政治因素，對於是否可能享有長壽健康的人生有顯著影響。學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）一項涵蓋40個國家、約16.2萬人的跨國研究發現，北歐國家的居民平均老化速度較慢，其中以丹麥和瑞典名列前茅；埃及與南非則是老化速度最快的國家。

這項研究利用人工智慧建模推算全球40國、約16萬2000人的生物年齡，受試者平均年齡為67歲，男性占55%。生物年齡是指身體實際的生理狀態，也就是細胞、組織與器官的年齡，可能受到基因與生活型態影響，未必等於個人實際年齡。

結果顯示，在所有受試者中，埃及人的平均生物年齡比實際年齡大4.85歲，南非則高出近4歲，匈牙利與拉丁美洲的厄瓜多和哥倫比亞也在後段班。

相較之下，北歐人生物年齡明顯較低，丹麥與瑞典表現突出，斯洛伐克亦在前段班。研究者指出，丹麥的高教育水準、清新空氣、較低心血管疾病負擔，加上民主制度與社會平等，都是延緩老化的關鍵。

研究團隊指出，除了飲食、運動等生活習慣外，空氣品質、收入水準、社會不平等、政治制度健全與否，甚至選舉公平性，都會左右老化速度。

研究人員告訴紐約郵報，雖然沒有把國與國之間做直接比較，但丹麥的優勢顯而易見：高度平等結構、健全的民主制度、高水準教育、清淨的空氣，以及較低的心臟代謝疾病負擔，都有助於延緩老化。反觀埃及的社會結構不平等、高血壓、糖尿病與心臟病等盛行率高，可解釋顯著加速的老化現象。

研究共同作者之一的阿根廷神經科學家伊巴涅茲（Agustín Ibáñez）強調：「生物年齡反映了我們生活的世界。暴露於有毒空氣、政治不穩定與不平等，會直接形塑健康。」

研究也提醒，生物年齡高於實際年齡時，罹患失智症、心臟病、癌症與第二型糖尿病的慢性病的風險增加。