哥倫比亞34士兵叢林被俘 政府打擊游擊隊再受挫

中央社／ 波哥大26日綜合外電報導

哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示，有34名士兵在南部亞馬遜（Amazon）叢林被俘；當局致力阻止游擊隊組織死灰復燃，如今再度受挫。

法新社報導，桑傑士表示，這些士兵是在與游擊隊交火後遭「便衣人員」所俘，這次交火造成10人身亡。

他說：「24日發生了一場持續數小時的激烈戰鬥，期間甚至有兩架公共部隊的飛機被擊中。」

在哥倫比亞南部，政府軍大規模被俘已司空見慣。

在該地區執行行動的士兵，經常會遇到受當地游擊隊指使的當地人。軍方因為擔心會傷及手無寸鐵的平民，而不願以武力相向。

被俘的部隊通常會在幾天後毫髮無傷地獲釋，但獲釋之前，他們必須承受被俘的難堪。

桑傑士表示，最近這起事件發生在瓜維亞雷省（Guaviare）。

對此一事件，桑傑士指責那些曾是「哥倫比亞革命軍」（FARC）的異議分子 。2016年，FARC與政府簽署和平協議，一些異議分子脫離FARC而繼續打游擊戰。

國防部 哥倫比亞

