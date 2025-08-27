李在明訪華府提朝鮮半島無核化 北韓批偽君子

快訊

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明（Lee Jae Myung）本週訪問美國期間就朝鮮半島無核化議題發表談話，北韓今天為此稱李在明是個「偽君子」。

法新社報導，自6月上任以來，李在明一直尋求與擁核的北韓改善關係，並矢言要與平壤建立「軍事互信」，但北韓表示無意改善與首爾的關係。

南韓是華府重要的區域安全盟友。李在明25日訪問位於華府的戰略暨國際研究中心（CSIS）時表示，當「朝鮮半島找到一條無核化且和平共處之路」時，首爾與華府的聯盟關係將「升級到全球水準」。

自2019年時任美國總統川普與北韓領導人金正恩峰會破局以來，北韓一再表示絕不會放棄核武，並宣稱北韓是「不可逆轉的」核武國家。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）指出，李在明先前「假裝有意與北韓恢復關係」，但最近的言論卻暴露他是一個「對抗狂」和「偽君子」的真面目。

北韓中央通信社又說，李在明提到「無核化，簡直就是異想天開，如同試圖抓住天上浮雲一般」。

北韓中央通信社今天表示，北韓「堅持不放棄核武、不放棄國家尊嚴和榮譽，這立場始終不變」。

在第一個任期內曾3度與金正恩會晤的川普，此次與李在明見面時表示，他希望與金正恩再次會面，時間點可能就在今年。

