李在明訪華府提朝鮮半島無核化 北韓批偽君子
南韓總統李在明（Lee Jae Myung）本週訪問美國期間就朝鮮半島無核化議題發表談話，北韓今天為此稱李在明是個「偽君子」。
法新社報導，自6月上任以來，李在明一直尋求與擁核的北韓改善關係，並矢言要與平壤建立「軍事互信」，但北韓表示無意改善與首爾的關係。
南韓是華府重要的區域安全盟友。李在明25日訪問位於華府的戰略暨國際研究中心（CSIS）時表示，當「朝鮮半島找到一條無核化且和平共處之路」時，首爾與華府的聯盟關係將「升級到全球水準」。
自2019年時任美國總統川普與北韓領導人金正恩峰會破局以來，北韓一再表示絕不會放棄核武，並宣稱北韓是「不可逆轉的」核武國家。
北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）指出，李在明先前「假裝有意與北韓恢復關係」，但最近的言論卻暴露他是一個「對抗狂」和「偽君子」的真面目。
北韓中央通信社又說，李在明提到「無核化，簡直就是異想天開，如同試圖抓住天上浮雲一般」。
北韓中央通信社今天表示，北韓「堅持不放棄核武、不放棄國家尊嚴和榮譽，這立場始終不變」。
在第一個任期內曾3度與金正恩會晤的川普，此次與李在明見面時表示，他希望與金正恩再次會面，時間點可能就在今年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言