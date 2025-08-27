澳洲驅逐伊朗大使 否認是因以色列介入

以色列宣稱澳洲是因以色列介入，才決定驅逐伊朗大使，坎培拉今天駁斥這項說法。澳洲指控伊朗在澳洲2大城雪梨和墨爾本，策劃至少2起反猶太主義縱火攻擊。

路透社報導，以色列聲稱，澳洲做出驅逐伊朗大使沙迪吉（Ahmad Sadeghi）的決定，都是以色列的功勞，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今天被澳洲廣播公司（ABC）問及此事時表示：「胡說八道。」

「我們收到這份評估報告，就馬上開始研究如何因應。」

以色列政府發言人門瑟（David Mencer）昨天表示，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的「介入」，及其對澳洲承認巴勒斯坦國決定的批評，可能引發了澳洲的回應。

門瑟對記者說：「這個國家與澳洲的關係受損，在尼坦雅胡總理及時介入後，樂見澳洲政府採取這些行動。」

尼坦雅胡曾批評澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese），稱他是「軟弱的政客，背叛以色列，拋棄了澳洲的猶太人」，因為他決定在9月的聯合國大會上承認巴勒斯坦建國。