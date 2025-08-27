巴西前總統波索納洛恐潛逃 法官下令24小時監控

巴西最高法院大法官莫瑞斯今天宣布，前總統波索納洛有潛逃之虞，因此受到全天候監控。波索納洛目前遭到居家監禁，等待他的密謀政變案判決。

法新社和路透社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）被控在2022年大選落敗後密謀繼續掌權，若遭定罪，最高可能面臨40年有期徒刑。莫瑞斯（Alexandre deMoraes）要求警方「全天候監控」這位前極右派領導人。

莫瑞斯下令警方在他的住家周圍加強維安措施，授權警方在附近全天候監控他，以確保他遵守相關限制令。

警方上週表示，他們在波索納洛的手機中發現一封尋求阿根廷庇護的信件草稿，並說最後編輯時間是在去年。

波索納洛的辯護律師團則表示，這份文件不能作為波索納洛有潛逃之虞的證據。