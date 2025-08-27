網傳日本4市將成非洲人「第二故鄉」 日民眾不安
奈及利亞總統府官網日前指出，日本國際協力機構認定千葉縣木更津市是奈國「第二故鄉」，將對奈國有高度技術年輕人創設特別簽證制，此事引起當地民眾不安。日本政府強調這與事實不符，奈及利亞總統府官網近期也修正相關文字。
日本共同社報導，奈及利亞總統府網站22日發聲明指出，「木更津市將成想在日本居住、工作的奈及利亞人的第二故鄉」。官網還指出，「日本政府將對擁有高度技能的年輕人創設特別簽證制度」。
不過，日本政府強調這與事實不符，要求奈及利亞政府修正。26日晚間奈及利亞總統府官網已刪除上述文字，新的聲明寫道：「將加強兩國之間文化的羈絆」。
千葉縣木更津市在2021年東京奧運時，是接受奈及利亞隊的「招待城」。
有關奈及利亞總統府官網指「日本政府將對奈及利亞青年創設特別簽證」一事，駐奈及利亞的日本大使館特別發英文聲明強調「與事實不符」。
上週日本主辦第9屆東京非洲發展國際會議（TICAD9），日本國際協力機構（JICA）為推動日本與非洲國家交流，將4個日本的地方自治體（市）列為「第二故鄉」（Hometown）。
這包括山形縣長井市為坦尚尼亞、千葉縣木更津市為奈及利亞、新潟縣三條市為迦納、愛媛縣今治市為莫三比克的「第二故鄉」。
此事在社群網站引起熱議，有網友指「這是要讓非洲人移居日本」、「故鄉就要拱手讓人了」等，引發大批民眾打電話或寫信向木更津市、長井市表達抗議。市府職員為因應抗議或詢問電話，疲於奔命。
