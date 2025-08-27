伊朗與法英德會晤 尋求化解制裁危機

法國、英國和德國今天與伊朗會晤，試圖在失去重新對伊朗實施聯合國制裁的能力前，重啟對其核計畫的外交努力。

路透社報導，由於伊朗遭控違反旨在阻止其發展核武的協議，合稱「E3國家」的法國、英國、德國準備在未來幾天啟動「回彈機制」（snapback），對伊朗實施聯合國制裁。

但他們表示，如果伊朗恢復接受聯合國核設施檢查，其中包括清點伊朗大量的濃縮鈾庫存，並與美國展開對話，願意暫緩啟動回彈機制一段時間。

若要達到此目標，聯合國安全理事會必須延長2015年確立核協議的安理會決議。該決議目前將於10月18日到期，屆時德國、法國和英國將喪失啟動聯合國制裁回彈機制的能力。

伊朗已警告，如果重新啟動制裁，將採取「嚴厲回應」。E3與伊朗的談判氣氛緊張，因德黑蘭對美國和以色列在6月轟炸其核設施怒不可遏。

身為核協議簽署方的俄羅斯和中國24日向安理會15個成員國遞交決議草案，擬將核協議延長至2026年4月18日，此舉令人出乎意料。

然而，俄羅斯和中國今天提交給安理會成員國的修訂版草案，也尋求暫停安理會「就任何與決議或核協議執行的相關事項，採取任何實質行動」，這段措辭很可能會引起E3的擔憂。