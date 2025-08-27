快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

伊朗與法英德會晤 尋求化解制裁危機

中央社／ 日內瓦26日綜合外電報導

法國、英國和德國今天與伊朗會晤，試圖在失去重新對伊朗實施聯合國制裁的能力前，重啟對其核計畫的外交努力。

路透社報導，由於伊朗遭控違反旨在阻止其發展核武的協議，合稱「E3國家」的法國、英國、德國準備在未來幾天啟動「回彈機制」（snapback），對伊朗實施聯合國制裁。

但他們表示，如果伊朗恢復接受聯合國核設施檢查，其中包括清點伊朗大量的濃縮鈾庫存，並與美國展開對話，願意暫緩啟動回彈機制一段時間。

若要達到此目標，聯合國安全理事會必須延長2015年確立核協議的安理會決議。該決議目前將於10月18日到期，屆時德國、法國和英國將喪失啟動聯合國制裁回彈機制的能力。

伊朗已警告，如果重新啟動制裁，將採取「嚴厲回應」。E3與伊朗的談判氣氛緊張，因德黑蘭對美國和以色列在6月轟炸其核設施怒不可遏。

身為核協議簽署方的俄羅斯和中國24日向安理會15個成員國遞交決議草案，擬將核協議延長至2026年4月18日，此舉令人出乎意料。

然而，俄羅斯和中國今天提交給安理會成員國的修訂版草案，也尋求暫停安理會「就任何與決議或核協議執行的相關事項，採取任何實質行動」，這段措辭很可能會引起E3的擔憂。

伊朗 聯合國 安理會

延伸閱讀

法國政治動盪股債雙殺 總理宣布下月舉行信任投票

德黑蘭再與英法德核談判前夕 伊朗俄羅斯總統先通話

2天內連2樁公開處刑 伊朗謀殺犯當街處以絞刑

亞洲盃男籃／頂住紐西蘭反撲 伊朗奪季軍

相關新聞

路透美聯記者加薩遇襲身亡 以軍：記者非攻擊目標

以色列軍方發言人今天告訴路透社，在以軍攻擊加薩的納瑟醫院事件中，喪生的路透社和美聯社兩名記者並非「攻擊目標」，又說總參謀...

川普今召開「加薩戰爭大會」 美特使：將公布戰後管理計畫

路透報導，美國特使威科夫26日表示，美國總統川普預計當地時間27日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩...

10月南韓APEC峰會 川金會可能時機

美國總統川普廿五日在白宮與南韓總統李在明會晤，表示希望能在今年和北韓領導人金正恩會談。韓聯社報導，由於川普打算參加今年十...

美智庫演說 李在明：「安美經中」恐無以為繼

南韓總統李在明廿五日應邀在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表政策演說，李在明說，南韓過去在美中之間左右逢源的...

會川普 李在明躲過「澤倫斯基時刻」

美國總統川普廿五日在白宮接待南韓總統李在明，避開台灣等敏感議題，讓李在明躲過「澤倫斯基時刻」。不過，川普提出希望取得駐韓...

川李會 李促扮和平推手 川普盼今年會金正恩

美國總統川普廿五日在白宮與南韓總統李在明會面，川普表示，他希望美國取得駐韓美軍基地所在土地的所有權，並期盼能在今年會晤北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。