澳洲員警搜查民宅遇襲釀兩死一傷 犯嫌在逃

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導

澳洲警方表示，56歲男性犯嫌弗利曼（Dezi Freeman）昨天開槍襲警，造成員警兩死一傷，目前持有槍械在逃。

警方連夜追捕弗利曼，當地媒體稱他是一名激進的陰謀論者。

事發現場是位於維多利亞州東北部小鎮波朋卡（Porepunkah）一處鄉村房舍，警方在犯罪現場週遭已圍起警戒線，包括這棟房屋和一輛巴士。

維多利亞州警察局長布希（Mike Bush）在記者會上表示：「這起恐怖事件的犯嫌仍然在逃。」

「他非常危險。他殺害兩名員警，另外造成一名員警受傷。」

布希表示，警方認為弗里曼擁有多支「火力強大」的槍械。

這位警察局長表示，事發時間在昨天上午，10名員警前往這處民宅搜查時，突然爆發槍擊。

在持續「幾分鐘」槍戰後，59歲警探和35歲警官身亡。

布希表示，受傷員警已接受手術，他「傷勢嚴重」，所幸能康復。

在警方追捕下，弗里曼還是從現場逃走。

澳洲「世紀報」（The Age）報導，弗利曼自稱是「主權公民」，主張不受政府的法律約束

警方拒絕對相關報導發表評論。

