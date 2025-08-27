澳洲員警搜查民宅遇襲釀兩死一傷 犯嫌在逃
澳洲警方表示，56歲男性犯嫌弗利曼（Dezi Freeman）昨天開槍襲警，造成員警兩死一傷，目前持有槍械在逃。
警方連夜追捕弗利曼，當地媒體稱他是一名激進的陰謀論者。
事發現場是位於維多利亞州東北部小鎮波朋卡（Porepunkah）一處鄉村房舍，警方在犯罪現場週遭已圍起警戒線，包括這棟房屋和一輛巴士。
維多利亞州警察局長布希（Mike Bush）在記者會上表示：「這起恐怖事件的犯嫌仍然在逃。」
「他非常危險。他殺害兩名員警，另外造成一名員警受傷。」
布希表示，警方認為弗里曼擁有多支「火力強大」的槍械。
這位警察局長表示，事發時間在昨天上午，10名員警前往這處民宅搜查時，突然爆發槍擊。
在持續「幾分鐘」槍戰後，59歲警探和35歲警官身亡。
布希表示，受傷員警已接受手術，他「傷勢嚴重」，所幸能康復。
在警方追捕下，弗里曼還是從現場逃走。
澳洲「世紀報」（The Age）報導，弗利曼自稱是「主權公民」，主張不受政府的法律約束。
警方拒絕對相關報導發表評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言