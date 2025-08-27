路透美聯記者加薩遇襲身亡 以軍：記者非攻擊目標

以色列軍方發言人今天告訴路透社，在以軍攻擊加薩的納瑟醫院事件中，喪生的路透社和美聯社兩名記者並非「攻擊目標」，又說總參謀長已下令追查襲擊醫院的決策過程。

以色列軍隊昨天襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser hospital），造成至少20人身亡，其中包括路透社、美聯社、半島電視台（Al Jazeera）等媒體的記者。

軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）中校今天告訴路透社說：「我們可以確認，路透社和美聯社記者並非攻擊目標。」另有3名其他媒體的記者也在攻擊中喪生。

在加薩戰爭期間，路透社經常運用自家攝影設備從納瑟醫院進行現場直播。過去幾週來，路透社每天都從這家醫院位置傳回即時影像。

以色列昨天最初發動攻擊時，攝影記者胡薩姆（Hussam al-Masri）所負責的路透社現場視訊直播突然中斷。胡薩姆在這次攻擊中身亡。

以色列軍方在今天發布的書面聲明中，列出6名據稱為巴勒斯坦武裝分子的攻擊目標，但5名身亡的記者都不在名單中。聲明還附上6名死者的照片，包括據稱是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織的成員。

以方在聲明中寫道：「與此同時，以色列總參謀長對平民遭受的任何傷害深表遺憾。」聲明補充說，以色列軍方的行動完全是針對軍事目標。

以色列軍方的書面聲明指出，總參謀長已指示進一步調查所謂的「若干漏洞」。

「首先，進一步調查此次攻擊前的授權程序，包括批准這次攻擊所使用的彈藥以及授權時間。」

「其次，實地調查此一決策過程。」

哈瑪斯今晚發表聲明，質疑以色列有關醫院傷亡的解釋說法，並否認喪命的巴勒斯坦人中有任何武裝分子。