快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

路透美聯記者加薩遇襲身亡 以軍：記者非攻擊目標

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導
路透攝影記者胡薩姆（Hussam al-Masri）在以色列襲擊加薩時身亡。圖為胡薩姆去年的照片。路透資料照
路透攝影記者胡薩姆（Hussam al-Masri）在以色列襲擊加薩時身亡。圖為胡薩姆去年的照片。路透資料照

以色列軍方發言人今天告訴路透社，在以軍攻擊加薩的納瑟醫院事件中，喪生的路透社和美聯社兩名記者並非「攻擊目標」，又說總參謀長已下令追查襲擊醫院的決策過程。

以色列軍隊昨天襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser hospital），造成至少20人身亡，其中包括路透社、美聯社、半島電視台（Al Jazeera）等媒體的記者。

軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）中校今天告訴路透社說：「我們可以確認，路透社和美聯社記者並非攻擊目標。」另有3名其他媒體的記者也在攻擊中喪生。

在加薩戰爭期間，路透社經常運用自家攝影設備從納瑟醫院進行現場直播。過去幾週來，路透社每天都從這家醫院位置傳回即時影像。

以色列昨天最初發動攻擊時，攝影記者胡薩姆（Hussam al-Masri）所負責的路透社現場視訊直播突然中斷。胡薩姆在這次攻擊中身亡。

以色列軍方在今天發布的書面聲明中，列出6名據稱為巴勒斯坦武裝分子的攻擊目標，但5名身亡的記者都不在名單中。聲明還附上6名死者的照片，包括據稱是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織的成員。

以方在聲明中寫道：「與此同時，以色列總參謀長對平民遭受的任何傷害深表遺憾。」聲明補充說，以色列軍方的行動完全是針對軍事目標。

以色列軍方的書面聲明指出，總參謀長已指示進一步調查所謂的「若干漏洞」。

「首先，進一步調查此次攻擊前的授權程序，包括批准這次攻擊所使用的彈藥以及授權時間。」

「其次，實地調查此一決策過程。」

哈瑪斯今晚發表聲明，質疑以色列有關醫院傷亡的解釋說法，並否認喪命的巴勒斯坦人中有任何武裝分子。

以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

川普今召開「加薩戰爭大會」 美特使：將公布戰後管理計畫

以色列轟炸加薩醫院釀20死、含5記者遇難 川普說話了

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

加薩逾50萬人面臨災難性處境 內唐亞胡轟：「飢荒宣傳」無法阻止我們

相關新聞

路透美聯記者加薩遇襲身亡 以軍：記者非攻擊目標

以色列軍方發言人今天告訴路透社，在以軍攻擊加薩的納瑟醫院事件中，喪生的路透社和美聯社兩名記者並非「攻擊目標」，又說總參謀...

川普今召開「加薩戰爭大會」 美特使：將公布戰後管理計畫

路透報導，美國特使威科夫26日表示，美國總統川普預計當地時間27日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩...

10月南韓APEC峰會 川金會可能時機

美國總統川普廿五日在白宮與南韓總統李在明會晤，表示希望能在今年和北韓領導人金正恩會談。韓聯社報導，由於川普打算參加今年十...

美智庫演說 李在明：「安美經中」恐無以為繼

南韓總統李在明廿五日應邀在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表政策演說，李在明說，南韓過去在美中之間左右逢源的...

會川普 李在明躲過「澤倫斯基時刻」

美國總統川普廿五日在白宮接待南韓總統李在明，避開台灣等敏感議題，讓李在明躲過「澤倫斯基時刻」。不過，川普提出希望取得駐韓...

川李會 李促扮和平推手 川普盼今年會金正恩

美國總統川普廿五日在白宮與南韓總統李在明會面，川普表示，他希望美國取得駐韓美軍基地所在土地的所有權，並期盼能在今年會晤北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。