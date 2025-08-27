義政府向中國黑幫宣戰 犯罪學家剖析問題與挑戰

義大利政府近期向境內中國黑幫宣戰，義大利知名犯罪學家穆薩奇歐接受中央社書面專訪，解析在義大利進駐超過40年的「中國黑手黨」（Chinese Mafia），如何悄然演變為嚴重社會問題，義大利政府決心掃蕩中國黑幫，又面臨哪些巨大挑戰。

義大利內政部今年8月初針對中國黑幫發動大規模突襲掃蕩，在全義20多個城市搜索檢查數百家中資企業，逮捕13人、扣押1900多張證件，同時宣布查獲鉅額中資稅務詐欺案，關閉266家「空殼」公司，凍結400個銀行帳戶。

義國政府在新聞稿中定調，中國黑幫不是地域性罪犯，是能夠轉移數十億歐元資金，且會「滲透經濟體系」的跨國犯罪組織。

研究跨國犯罪組織的義籍專家穆薩奇歐（VincenzoMusacchio）26日接受中央社書面專訪。他任職美國羅格斯大學（Rutgers University）反貪腐研究所，也是英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）獨立研究員。他撰寫的「從跨國層面打擊新型黑手黨」專書，在全球54國出版。

●中國黑幫低調進駐逾40年 義政府宣誓打擊

「約在1980年初，中國犯罪集團利用在義大利原有的華人網絡入境，他們迅速學會以最小風險賺取巨額財富，在當地站穩腳步。」穆薩奇歐描述，中國黑幫慣以「沉默」、「零存在感」的低調模式運作，讓義國檢警系統忙於打擊其他犯罪組織，忽略了中國黑幫逐漸壯大的危險性。

穆薩奇歐表示，中國黑幫落腳義大利之後，大量收購紡織與皮革製造產業，購買房地產、工廠、旅遊業、零售貿易店面；讓情勢變得更危險的是，中國黑幫開始進一步壟斷芬太尼（fentanyl）等毒品交易，替其他外國犯罪組織洗錢，「毒品與洗錢讓中國黑幫變得既低調又極具影響力，成為非常危險的勢力。」

中國黑幫勢力逐年擴張，終於進入義國警方「雷達」。8月4日，義大利內政部罕見大動作發布新聞稿，宣布針對境內中國黑幫執行兩大掃黑行動。

義國內政部在聲明中指出，中國黑幫主要從事非法販運、賣淫、剝削勞工、偽造產品、販毒和國際洗錢等活動，因此警方第一項任務是透過在全義20幾個城市突襲掃蕩，打擊黑幫的經濟與運作核心。

義國政府第2項行動，是透過金融警察搗毀價值34億歐元（約新台幣1209億元）的中資稅務詐欺計畫。義國內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）強調，兩起掃黑任務印證，中國黑幫是能滲透經濟體系的跨國犯罪組織，義國政府將採取明確回應，展現打擊犯罪決心。

●義警查緝中國黑幫困難多 監聽方言難懂

不過俗云「道高一尺、魔高一丈」，義大利政府的掃黑決心是否能落實，穆薩奇歐坦言，要打擊新型黑幫組織，需要更完善應對措施，尤其需「從國家層級擴展到跨國層級」。

他表示，新型黑幫特色，是內建適應環境變遷能力，且擁有龐大跨國關係網絡，「遺憾的是，各國政府、歐盟和國際社會，似乎都難以跟上黑幫組織不斷進化的腳步。」

穆薩奇歐認為，關鍵在於，要能與中國政府司法與執法部門展開國際合作，並需要更現代化的調查手段，和真正有效的因應措施。

「義大利警方打擊中國黑幫遭遇的最大難題，無疑是華人家族的普遍沉默。」穆薩奇歐說，「就我所知，很難在華人當中找尋證人或線民，就算有人願意配合，相關義大利法令也不能適用在中國公民身上，只適用於義國公民。」

「義國警方調查中國黑幫的另一大困難，是翻譯監聽紀錄，漢語種類繁多，需要有精通各種方言的翻譯者協助。」穆薩奇歐說，如果能克服民族性、語言層面的障礙，將對查緝工作有很大助益。

●黑幫全球洗錢 打擊犯罪有賴跨國合作

義大利政府調查報告顯示，近年中國黑幫與義大利本土犯罪組織有合作趨勢。穆薩奇歐表示，當黑幫結盟，犯罪能力將顯著提升，例如義大利黑手黨「光榮會」（Ndrangheta）經常利用中國黑幫網絡洗錢。

穆薩奇歐指出，義大利國家反黑手黨機構（DIA）在報告中多次提到，中國黑幫與多個義大利犯罪組織有互動，包括光榮會、卡默拉（Camorra）、「自家事務」（Cosa nostra）及南義黑幫等，中國黑幫也與其他海外犯罪集團聯繫，諸如拉丁美洲、阿爾巴尼亞和奈及利亞毒梟等。

穆薩奇歐表示，歷史悠久的中國組織「三合會」，現已衍生出具備先進技術的犯罪控股公司，從非法暗網的軟體技術，到合法線上交易的技術，「中國秘密網路能在全球範圍洗錢和投資數百萬歐元，造成極巨大經濟衝擊。」

穆薩奇歐表示，中國黑幫的跨國活動主要是毒品販運與洗錢，例如芬太尼販運，讓墨西哥成為中國組織犯罪擴張重鎮，中國黑幫也在歐洲、亞洲之間非法轉運巨額資金，「如果有人想販毒，或想把資金從一國搬到另一國，中國犯罪組織會為企業或個人提供這類金融服務。」

穆薩奇歐表示，犯罪組織透過複雜交易執行任務，過程可能牽涉中國精英階層，調查需要跨國合作，與中國達成雙邊、多邊協議至關重要，「因此我相信義大利政府也可以將中國黑幫問題，擺上與中華人民共和國的談判桌。」

他強調，要從跨國層次打擊犯罪，需要共享人力、資源、工具和資訊，國際授權和引渡機制也很重要；他認為如果能和中國政府共享相關訊息，對於成功打擊新興跨國犯罪集團將有很大助益。