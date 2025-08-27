川普今召開「加薩戰爭大會」 美特使：將公布戰後管理計畫

路透報導，美國特使威科夫26日表示，美國總統川普預計當地時間27日在白宮召開「有關加薩戰爭的大型會議」，同步提出一項加薩戰後計畫。威科夫還補充，「華府絕對會在2025年底前解決這場戰爭」。目前尚不清楚這場會議的具體時間，以及可能與會的人員代表。

威科夫26日接受福斯新聞節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier），被問及是否已有加薩戰後計畫時，他表示：「是的，白宮27日將舉行一場大型會議，由總統川普坐鎮，我們正在擬定一份非常全面的計畫，明天會同步提出來。」以色列時報指出，這似乎是威科夫首次透露美方存在所謂加薩戰後計畫。

主持人追問以色列是否該改變做法、結束戰爭並讓人質回家時，威科夫回答：「我們無論用什麼方法都要解決這場戰爭，而且一定會在今年底前解決。」他補充，以色列對與哈瑪斯談判維持開放態度，而哈瑪斯也釋出願意和解的訊號。

以色列2023年10月7日遭哈瑪斯突襲後對加薩展開軍事行動，根據加薩衛生當局，至今已造成超過6萬2000名巴勒斯坦人喪生，同時引發大規模飢荒，加薩所有人口被迫流離失所。川普2024年競選時承諾結束以哈戰爭，今年1月就任曾促成以哈停火2個月。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，近期加薩境內兒童因飢餓瘦得不成人形的影像曝光震驚全球，以軍25日空襲加薩醫院造成至少20人死亡，其中包括5名與路透、美聯社及半島電視台有關記者，加劇外界對以色列的批評。

川普被問及以軍25日行動時表示尚不知情，但「非常不滿」，他說「我們必須結束這場惡夢」。

以色列方面26日也爆發全國抗議，示威者封鎖高速公路、焚燒輪胎，呼籲達成加薩停火協議，以確保人質獲釋。