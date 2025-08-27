川李會 李促扮和平推手 川普盼今年會金正恩

美國總統川普廿五日在白宮與南韓總統李在明會面，川普表示，他希望美國取得駐韓美軍基地所在土地的所有權，並期盼能在今年會晤北韓領導人金正恩。

川普在白宮接待李在明，被問到駐韓美軍問題時，川普表示，他想要求首爾當局，把租給美國設置軍事基地的土地「所有權」轉讓給美國。

川普說：「也許我想做的事情之一是，要求他們在我們擁有那座軍事基地期間，給我們那塊土地的所有權。我們花費鉅額建造一個要塞，南韓也做出貢獻。但我想看看我們是否能擺脫租約，取得我們大型軍事基地所在土地的所有權。」

談到美國是否將裁減二萬八千五百名駐韓美軍人數時，川普說他「現在」還不想談論這個問題，「因為我們一直都是朋友，現在也是朋友」。

李在明並未立即回應川普關於美軍基地所有權的提議。陪同李在明訪美的南韓國家安保室長魏聖洛在峰會結束後說，他要確認川普這項談話的確切含義，但根據韓美簽訂的駐韓美軍地位協定，南韓「同意」駐韓美軍使用境內設施和區域，與普通租賃不同，「這不是以租金形式提供，也沒有所有權轉移」。

美軍在南韓有多處基地，其中位於首爾西方六十多公里的美軍韓福瑞基地占地約五平方公里，號稱海外最大美軍基地。專家說，將基地土地所有權轉交美國，在法律上和政治上都不可行。

另外，韓聯社報導，川普與李在明在橢圓辦公室會見記者時，川普重申他與金正恩關係「很棒」，雙方「相處得非常好」，同時強調與金正恩的私人交情，將北韓描繪為一個具有「極大」潛力的國家，似乎意在呼籲金正恩重返談判桌。

李在明則表態支持川普與金正恩對話，呼籲川普扮演「和平推手」，為朝鮮半島開闢一條和平的「新道路」。李在明說，他期待川普跟金正恩會面，還開玩笑地建議在北韓建造川普大樓，這樣就可以去平壤打高球。

川普回應表示，他期待與李在明在對北韓外交上取得「重要進展」，「我們相信，在南北韓問題上可以有所作為，而且我認為，你比我過去合作過的其他南韓領導人更積極推動這件事。」

韓聯社報導，川普與李在明先在白宮橢圓辦公室進行約五十四分鐘的公開會談，隨後雙方在內閣會議室以閉門形式舉行擴大會談並共進工作午餐，會談持續約一百四十分鐘，超過原先規畫的二小時。兩人在公開會談時，並未談到提高駐韓美軍費用、駐韓美軍戰略靈活度等敏感問題，後者牽涉到台海一旦發生危機時南韓的角色。

川普於七月底宣布與南韓達成貿易協議，課徵南韓百分之十五關稅；南韓則同意投資美國三千五百億美元，並採購一千億美元美國能源。川普與李在明在白宮會面前表示，他不在意南韓希望重新談判貿易協議內容，但這不代表南韓會取得任何成果。

川普說，南韓計畫協助美國打造船廠，重建美國造船能力，美國將向南韓買船隻，南韓也會到美國利用美國勞力造船；川普也說，南韓預計大規模採購美國的軍事裝備。

李在明在會後表示，他的幕僚在會前很怕他會遭遇烏克蘭總統澤倫斯基的情況，不過他與川普有非常好的對話，過程超出他的預期，有很好的結果。