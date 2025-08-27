美智庫演說 李在明：「安美經中」恐無以為繼

南韓總統李在明廿五日應邀在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表政策演說，李在明說，南韓過去在美中之間左右逢源的「安美經中」策略，恐無以為繼。

韓聯社報導，李在明與CSIS會長何慕禮座談時被問及，首爾是否將繼續「安美經中」路線，也就是依靠主要盟友美國保障安全，同時從最大貿易夥伴中國大陸尋求經濟利益，李在明說，韓方「不再能維持過去相同的策略」。

李在明坦言，南韓過去確實堅持「安美經中」路線，但隨著美方轉向強力牽制中國，甚至採取封鎖政策，國際供應鏈近年來出現重組，美方明確有意牽制中國，「南韓不可能再採取違背美國基本政策方向的行動」。

不過，李在明也指出，美中形成競爭甚至對抗關係，同時仍在個別領域保持合作，這是不爭的事實。韓中兩國地理相近，韓方致力於妥善處理兩國之間不可避免的問題，並維護好雙邊關係。

至於韓美同盟與國防開支，李在明在演說中表示，他與美國總統川普舉行會談，雙方同意因應安全環境變化推動韓美同盟現代化，開啟「以國家利益為重、建立務實同盟關係」的新篇章。

針對具體的「同盟現代化」方案，李在明表示，南韓將在維護朝鮮半島安全方面發揮更主導的作用。他指出，韓美將持續維持牢不可破的聯防態勢，同盟角色也將從朝鮮半島延伸至全球，駐韓美軍約二點八五萬人的安全將獲得進一步保障。

川普政府曾向亞洲盟友喊話，希望國防支出能達到國內生產毛額（GDP）的百分之五，與北約組織成員目標一致。根據南韓官方數據，南韓今年國防預算約六十一點二兆韓元（約台幣一點三三兆元），占GDP的百分之二點三二。