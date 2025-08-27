聽新聞
10月南韓APEC峰會 川金會可能時機

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

美國總統川普廿五日在白宮與南韓總統李在明會晤，表示希望能在今年和北韓領導人金正恩會談。韓聯社報導，由於川普打算參加今年十月底在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會，南韓可能試圖邀請金正恩和川普會面。

重啟川金會成為川李華府會談焦點。李在明在會面時對川普說，「我盼望你和金正恩舉行會談，甚至在北韓建川普大廈讓我打高爾夫，而你將扮演歷史性的和平締造者。唯一能真正解決這問題的就是川普總統」。

川普則回應「我們將努力實現此一目標」，川普在記者會說，「這很難說，但我想在今年和他（金正恩）會面」。

韓聯社報導，由於川普有意出席APEC峰會，南韓傾向藉此邀請金正恩與川普會面。許多觀察家認為，若川金得以會面，比較可能的形式是兩人二○一九年在板門店的最後一次會面，而不是在APEC場邊見面。

儘管川普熱衷於舉行會談，但金正恩的胞妹金與正已表明，若美國要求北韓無核化，將拒絕與美方會晤。

專家說，由於美國持續要求北韓去核，北韓也尋求美國承認其擁核，讓會面更困難。除非美方放棄無核化轉而追求次要目標「核裁軍」，否則金正恩不會接受會談。

部分專家認為川金會談可能性不高，但仍有希望，並引述金與正八月中旬說法，「若美國堅持過時的思維，最高領導人會面將僅是美方的『期盼』」，這被解讀為若華府不再要求北韓無核化，北韓就願意對話。

APEC 南韓 金正恩

