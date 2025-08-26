梅爾茨譴責以軍空襲加沙醫院：德國停供武器是對的
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）嚴厲批評了以色列對加沙地帶一家醫院的襲擊。他在柏林與比利時首相德韋弗（Bart De Wever）舉行的聯合新聞發布會上表示，以色列軍隊的行為「令人無法接受」。「昨天發生的事件給原本完全合理的針對哈馬斯的行動蒙上了一層陰影。」
以色列本周一（8月25日）襲擊了位於加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的的納賽爾醫院，造成至少19人喪生，其中有5人是記者，包括為美聯社、路透社、半島電視台等國際媒體工作的記者和攝影師。
自戰爭爆發以來，該醫院已多次成為以色列的襲擊目標。以色列軍方在一份聲明中表示已下令對此事展開調查。
根據保護記者委員會的信息，周一襲擊事件的受害者使自加沙戰爭爆發以來遇難記者總數達到近200人，其中大多數是巴勒斯坦人。
梅爾茨表示，他目前並不認為這是一起針對記者的有針對性的襲擊。他希望等待事件全面調查結果出來後再做出最終判斷。
梅爾茨還表示，他認為德國政府做出禁止部分武器出口以色列的決定是正確的。他強調，這是以色列政府決定佔領加沙城並將居民轉移至加沙地帶南部所造成的後果。
他擔心未來幾天和幾周內還會發生更多此類襲擊。「因此，我確信我的評估是正確的，我的決定也是正確的，即以色列不該在目前情況下從德國獲得可用於加沙地帶的武器。」
