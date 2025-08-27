會川普 李在明躲過「澤倫斯基時刻」

美國總統川普廿五日在白宮接待南韓總統李在明，避開台灣等敏感議題，讓李在明躲過「澤倫斯基時刻」。不過，川普提出希望取得駐韓美軍基地土地所有權，讓南韓很難接招，駐韓美軍費用與角色也將繼續引發美韓爭議。

路透報導，官員與分析家表示，這次川普與李在明首度會晤，儘管一開始出現不祥預兆，但大致上依照南韓期望的方向進行。最重要的是，李在明躲過他們最害怕的場景，也就是在白宮遭突襲，類似今年二月川普斥責烏克蘭總統澤倫斯基的激烈口角。

全球經濟研究所主席全光宇（譯音）表示：「川普沒有讓李在明難堪，雙方似乎試圖避開敏感議題，像是南韓在中國與台灣緊張局勢中的政治立場。川普現在可能沒有餘力與李在明製造緊張，因為與其他國家的摩擦已讓他承受壓力。」

然而，韓聯社說，緊張根源依然存在，包括川普政府以「戰略靈活性」為由擴大駐韓美軍作戰範圍，以助對抗日益強硬的中國，美韓雙方領袖將責成高級官員繼續討論細節問題。

南韓究竟將為駐韓美軍分攤多少費用，問題有待解決；此外，關於倉促談成的關稅協議，許多細節尚待釐清，而且尚未以書面形式確立。

至於川普希望獲得駐韓美軍基地土地所有權一事，亞洲協會政策研究所副總裁卡特勒說，對李在明來說，「政治上不可行」。

川普這項提案也引發擔憂，即他的「擴張主義」可能延伸至南韓。此前，川普曾表示希望取得格陵蘭、巴拿馬運河、加拿大和加薩。

所幸，李在明與川普會面時表現出友好氣氛，避開棘手的貿易與國防議題，並化解與去年十二月南韓戒嚴危機有關的潛在衝突。

在兩人將於白宮見面的幾個小時前，川普在社群媒體發文問「南韓發生了什麼事？看起來像是一場整肅或革命」，並表示他將在與李在明會面時提到這個問題。

川李會結束後，李在明表示：「我今天與總統川普會面前，他在真實社群發了一篇非常具威脅性的貼文。我的幕僚擔心我們可能面臨澤倫斯基時刻。但我知道我不會陷入這種處境。因為我讀過川普的著作『交易的藝術』」。