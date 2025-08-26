進度大幅落後 聯合國：全球1/4民眾缺乏安全飲用水

快訊

中央社／ 日內瓦26日綜合外電報導

聯合國今天表示，全球仍有超過20億人無法取得經安全管理的飲用水，並警告說，普及安全飲水的進度大幅落後。

法新社報導，聯合國衛生及兒童機構說，去年全球有整整1/4人口無法獲得經安全管理的飲用水，且仍有逾1億人仰賴來自河流、池塘及運河等地表水，作為飲水來源。

世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，落後的供水、環境衛生和個人衛生（Water, Sanitation and Hygiene, WASH）服務，讓數十億人面臨更高的疾病風險。

這兩個機構在聯合研究中說，全球仍大幅偏離在2030年前普及此類服務的目標。

他們警告，這個目標「越來越遙不可及」。

世界衛生組織環境部門首長柯雷屈（RuedigerKrech）說：「供水、環境衛生和個人衛生並非特權，而是基本人權。」

「我們必須加速行動，尤其是針對最邊緣的社區。」

聯合國 基本人權

