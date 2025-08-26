法國總理撙節預算案釀倒閣危機 政局恐再陷動盪

快訊

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
法國今天瀰漫可能爆發新一波政治危機的疑慮，因為總理白胡（Francois Bayrou）領導的少數政府看來很可能在9月面臨關鍵的信任投票時被趕下台。路透
法國今天瀰漫可能爆發新一波政治危機的疑慮，因為總理白胡（Francois Bayrou）領導的少數政府看來很可能在9月面臨關鍵的信任投票時被趕下台。路透

法國今天瀰漫可能爆發新一波政治危機的疑慮，因為總理白胡（Francois Bayrou）領導的少數政府看來很可能在9月面臨關鍵的信任投票時被趕下台。

法新社報導，陷入困局的白胡昨天投下震撼彈，他宣布已請求法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）要求國會在9月8日召開臨時會。白胡需要國會支持他提出的撙節措施，好讓法國激增的公共債務減少。

然而，法國幾個主要在野黨都已表示，他們不會支持白胡的計畫，無論是極右派或極左派。

法國各界本已有越來越大呼聲號召9月10日全國大罷工，以抗議白胡的刪減預算案。有幾位法國內閣官員坦言，白胡的最新行動是一步險棋。

法國府會關係部長米格諾拉（Patrick Mignola）便表示：「沒錯，我們是在拿自己的前途冒險，那又怎樣？法國值得。」

法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）昨天已喊話應解散國會。法國極左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）領導人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）今天更暗示，若白胡的提案未能在國會表決通過，馬克宏必須下台。

梅蘭雄說：「馬克宏代表混亂。問題出在馬克宏先生身上，他必須走人。」梅蘭雄還表示，他會在國會提出對馬克宏的不信任動議。

自從法國極右派在去年的歐洲議會選舉勝出後，馬克宏解散國會重新選舉、導致法國政局陷入危機，此後他已多次面臨要求辭職的呼聲。

不過，馬克宏也一再堅持會做滿任期至2027年，但他表示過會盡量避免再次解散國會。

若白胡政府遭到法國國會倒閣，馬克宏便得尋找他任內第7位總理，這也將令他剩餘2年任期籠罩濃厚陰影。

總理 法國 罷工 倒閣 馬克宏

