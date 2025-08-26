反制歐盟數位服務法 傳川普政府不滿「美國人被審查」擬制裁執行官員

兩名知情人士透露，美國總統川普政府正考慮制裁負責執行歐洲聯盟「數位服務法」的歐盟或成員國官員，原因是美方不滿該法審查美國人，並增加美國科技企業成本。

路透社報導，消息人士表示，美國國務院高階官員尚未就是否祭出制裁做出最終決定，這類懲罰性措施可能會以限制簽證的方式執行。

根據消息人士，這項行動將針對哪些歐盟或成員國官員，目前尚不明朗，但美國官員上週已就此事召開內部會議。

歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）具里程碑意義，旨在讓網路環境變得更安全，其中一項措施是強迫科技巨擘付出更多努力應對非法內容，包含仇恨言論跟兒童性侵害內容。

華府則指出，歐盟在致力打擊仇恨言論、錯誤訊息（misinformation）跟惡意假訊息（disinformation）的過程中，對言論自由設下「過度」限制，而「數位服務法」又進一步加強這些限制。

對於路透社報導美方可能採取懲罰性行動，美國國務院發言人既未證實也不否認。

國務院發言人在電郵中寫道：「我方非常擔憂，正密切關注歐洲日趨嚴格的審查制度，但目前無進一步訊息可奉告。」

歐盟執行委員會（European Commission）發言人婉拒評論制裁可能性，但之前曾指美國的審查說法「毫無根據」。