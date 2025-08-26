反制歐盟數位服務法 傳川普政府不滿「美國人被審查」擬制裁執行官員
兩名知情人士透露，美國總統川普政府正考慮制裁負責執行歐洲聯盟「數位服務法」的歐盟或成員國官員，原因是美方不滿該法審查美國人，並增加美國科技企業成本。
路透社報導，消息人士表示，美國國務院高階官員尚未就是否祭出制裁做出最終決定，這類懲罰性措施可能會以限制簽證的方式執行。
根據消息人士，這項行動將針對哪些歐盟或成員國官員，目前尚不明朗，但美國官員上週已就此事召開內部會議。
歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）具里程碑意義，旨在讓網路環境變得更安全，其中一項措施是強迫科技巨擘付出更多努力應對非法內容，包含仇恨言論跟兒童性侵害內容。
華府則指出，歐盟在致力打擊仇恨言論、錯誤訊息（misinformation）跟惡意假訊息（disinformation）的過程中，對言論自由設下「過度」限制，而「數位服務法」又進一步加強這些限制。
對於路透社報導美方可能採取懲罰性行動，美國國務院發言人既未證實也不否認。
國務院發言人在電郵中寫道：「我方非常擔憂，正密切關注歐洲日趨嚴格的審查制度，但目前無進一步訊息可奉告。」
歐盟執行委員會（European Commission）發言人婉拒評論制裁可能性，但之前曾指美國的審查說法「毫無根據」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言