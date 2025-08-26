莫迪將赴日參加峰會 料將邀石破茂到印度參加QUAD

印度總理莫迪將到日本參加峰會，除了與日本首相石破茂展開高層級對話，商討全球夥伴關係等議題外，料將邀請石破茂參加在印度進行的四方安全對話（Quad）峰會。

印度外交部今天召開記者會，對外說明莫迪（Narendra Modi）8月29日、30日將到日本，與首相石破茂會談，及將於8月31日到9月1日到中國參加上海合作組織（SCO）高峰會的內容。

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）表示，莫迪這次到日本，是為了參加印度與日本間的年度峰會，這個峰會是兩國最高層級的對話機制，推動了雙方在特殊戰略、全球夥伴關係等相關議題的合作。

唐勇勝提到，印度和日本在諸多議題上，都有相同的價值觀，除彼此信任外，也有一致的戰略眼光，兩國同是世界5大經濟體之一，雙邊關係在過去10年穩步發展，如今已在貿易與投資、國防和安全、科學與技術等面向上，有頻繁且活躍的交流。

日本、美國、印度、澳洲組成的四方安全對話（Quad）預料會在今年底於新德里舉辦，莫迪是否會在這次與石破茂會晤時，邀請他參加Quad峰會，受到媒體關注。

唐勇勝在回應媒體提問時表示，莫迪這次與石破茂見面，相信會討論到與Quad相關的問題。

唐勇勝提到，Quad是促進印度太平洋地區和平、穩定、繁榮、發展的重要平台，近年的議題不斷擴展，已經觸及實際合作的層面，最近一項關於關鍵礦產的議題就是一例，那個議題討論的是如何增強供應鏈的韌性及基礎設施的建設，那也正是被印度與日本列為優先考量的議題。

Quad國家對中國日益漸長的實力，和在關鍵礦產上的主導地位感到擔憂，上個月宣布啟動「四方關鍵礦產倡議」（Quad Critical Minerals Initiative），目的就是為了制衡中國。

至於莫迪參加上海合作組織的行程，印度外交部負責西方事務的秘書長拉爾（Tanmaya Lal）表示，上海合作組織成立的目標就是打擊恐怖主義、分離主義、極端主義，這些禍害至今對世界仍是挑戰，希望上海合作組織能繼續努力維護和平與安全，抵禦恐怖主義、分離主義、極端主義。