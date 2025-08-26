玻利維亞鋰礦命運何解？右翼總統候選人承諾 將廢除與中俄鋰礦協議

玻利維亞右翼總統候選人吉洛卡今天誓言，如果他當選總統，他將撤銷目前執政的左派政府與俄羅斯、中國所達成價值數十億美元的鋰礦開採協議。

吉洛卡（Jorge Quiroga）告訴法新社：「我們不承認（即將卸任總統的）阿爾斯（Luis Arce）所簽署的合約…讓我們阻止這些合約，不要批准它們。」

在美國接受教育的吉洛卡矢言，如果他今年10月當選總統，將對玻利維亞的盟友關係進行重大調整。

玻利維亞本月17日舉行總統大選，吉洛卡在首輪投票中以26.7%得票率位居第2，僅次於得票率32%的中右派參議員巴斯（Rodrigo Paz）。這兩人將於10月19日進行第2輪決選。

玻利維亞鋰礦的命運成為本次大選的熱門議題。玻國是擁有全球最大鋰礦儲量的國家之一，鋰可用於製造智慧型手機跟電動車電池。

阿爾斯政府於2023年和2024年與俄羅斯鈾一集團（Uranium One Group）、中國鋰電池生產商寧德時代（CATL）子公司CBC簽署協議，自玻利維亞鹽沼開採鋰礦。

這些協議價值共計20億美元，旨在協助玻利維亞趕上全球競相開採鋰礦的活動，但因玻國執政黨內鬥而在國會受阻。

吉洛卡聲稱鈾一集團和寧德時代是在地方政府被「蒙在鼓裡」的情況下被選中，並說他將提出能杜絕「偏袒」做法的礦藏新法律。