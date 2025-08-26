快訊

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨回嗆：要告來告

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

玻利維亞鋰礦命運何解？右翼總統候選人承諾 將廢除與中俄鋰礦協議

中央社／ 拉巴斯25日綜合外電報導
玻利維亞右翼總統候選人吉洛卡今天誓言，如果他當選總統，他將撤銷目前執政的左派政府與俄羅斯、中國所達成價值數十億美元的鋰礦開採協議。法新社
玻利維亞右翼總統候選人吉洛卡今天誓言，如果他當選總統，他將撤銷目前執政的左派政府與俄羅斯、中國所達成價值數十億美元的鋰礦開採協議。法新社

玻利維亞右翼總統候選人吉洛卡今天誓言，如果他當選總統，他將撤銷目前執政的左派政府與俄羅斯、中國所達成價值數十億美元的鋰礦開採協議。

吉洛卡（Jorge Quiroga）告訴法新社：「我們不承認（即將卸任總統的）阿爾斯（Luis Arce）所簽署的合約…讓我們阻止這些合約，不要批准它們。」

在美國接受教育的吉洛卡矢言，如果他今年10月當選總統，將對玻利維亞的盟友關係進行重大調整。

玻利維亞本月17日舉行總統大選，吉洛卡在首輪投票中以26.7%得票率位居第2，僅次於得票率32%的中右派參議員巴斯（Rodrigo Paz）。這兩人將於10月19日進行第2輪決選。

玻利維亞鋰礦的命運成為本次大選的熱門議題。玻國是擁有全球最大鋰礦儲量的國家之一，鋰可用於製造智慧型手機跟電動車電池

阿爾斯政府於2023年和2024年與俄羅斯鈾一集團（Uranium One Group）、中國鋰電池生產商寧德時代（CATL）子公司CBC簽署協議，自玻利維亞鹽沼開採鋰礦。

這些協議價值共計20億美元，旨在協助玻利維亞趕上全球競相開採鋰礦的活動，但因玻國執政黨內鬥而在國會受阻。

吉洛卡聲稱鈾一集團和寧德時代是在地方政府被「蒙在鼓裡」的情況下被選中，並說他將提出能杜絕「偏袒」做法的礦藏新法律。

大選 電池 玻利維亞

延伸閱讀

習近平見俄羅斯國家杜馬主席 討論如何應對制裁

1分鐘看世界／特斯拉搶救市況 傳被迫提供英國租車業40%折扣

玻利維亞總統大選 2右翼候選人進入決選

彭博：寧德時代江西鋰礦 停產至少3個月

相關新聞

陸拖船突於仁愛暗沙現蹤 專家憂菲律賓「主權象徵」坐灘軍艦恐遭強拖

南海緊張局勢再次升溫之際，菲律賓軍方監看到一艘中國拖船出現在仁愛暗沙一帶。海事專家擔心中國可能企圖拖走菲律賓作為主權象徵...

法國總理撙節預算案釀倒閣危機 政局恐再陷動盪

法國今天瀰漫可能爆發新一波政治危機的疑慮，因為總理白胡（FrancoisBayrou）領導的少數政府看來很可能在9月面臨...

反制歐盟數位服務法 傳川普政府不滿「美國人被審查」擬制裁執行官員

兩名知情人士透露，美國總統川普政府正考慮制裁負責執行歐洲聯盟「數位服務法」的歐盟或成員國官員，原因是美方不滿該法審查美國...

莫迪將赴日參加峰會 料將邀石破茂到印度參加QUAD

印度總理莫迪將到日本參加峰會，除了與日本首相石破茂展開高層級對話，商討...

玻利維亞鋰礦命運何解？右翼總統候選人承諾 將廢除與中俄鋰礦協議

玻利維亞右翼總統候選人吉洛卡今天誓言，如果他當選總統，他將撤銷目前執政的左派政府與俄羅斯、中國所達成價值數十億美元的鋰礦...

籲全球邁向非武裝與裁減軍備 教宗宣布2026年世界和平日主題

俄烏戰爭、加薩衝突未歇，教宗良十四世今天公布2026年世界和平日主題為「願和平與你們同在」，祈願全球邁向非武裝（unar...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。