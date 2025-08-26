快訊

上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫轟亂源：他留立院是對不起台灣社會

籲全球邁向非武裝與裁減軍備 教宗宣布2026年世界和平日主題

中央社／ 梵蒂岡26日專電
俄烏戰爭、加薩衝突未歇，教宗良十四世今天公布2026年世界和平日主題為「願和平與你們同在」。路透資料照
俄烏戰爭、加薩衝突未歇，教宗良十四世今天公布2026年世界和平日主題為「願和平與你們同在」。路透資料照

俄烏戰爭、加薩衝突未歇，教宗良十四世今天公布2026年世界和平日主題為「願和平與你們同在」，祈願全球邁向非武裝（unarmed）與裁減軍備（disarming）。

教廷「促進整體人類發展部」表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）公布2026年元旦世界和平日主題「願和平與你們同在：邁向非武裝與裁減軍備的和平」，呼籲全世界共同抗拒暴力與戰爭手段，擁抱立基於愛與公義的真正和平。

教宗良十四世今年5月8日就任後已多次疾呼和平，教廷新聞稿指出，教宗強調非武裝、裁減軍備，主張和平不應建立在威脅、嚇阻或軍備競賽之上，必須追求解除武裝的和平，以開放心胸解決衝突，帶來互信、同理心和希望。

教廷聲明指出，僅以口頭呼籲和平是不夠的，必須要在生活中身體力行，拒絕一切形式的暴力，包括那些顯著、系統性的暴力。教廷強調，基於人類普世價值，每個人無論信仰何種宗教，或在社會扮演何種角色，都應致力尋求和平。

教廷指出，基督復活後的問候語「願和平與你們同在」，是向所有信徒、非信徒、政治人物發出邀請，希望眾人能共同打造神的國度，開展兼具人道與和平的未來。

梵蒂岡出版社（Vatican Publishing House）同時宣布出版一本新書，「讓和平降臨！給教會與世界的話」（And Let There Be Peace！Words to the Church and theWorld），書中匯集教宗良十四世的公開演講，其中多篇以和平為主題。新書的英、義、西班牙文版本27日開始上架販售。

教廷 教宗 衝突 梵蒂岡 良十四世

延伸閱讀

以色列總理：若黎巴嫩解除真主黨武裝 願分階段撤軍

用對話取代武力！ 教宗勉年輕人：新和平世界象徵

教宗抨擊加薩戰爭野蠻 疾呼和平解決衝突

延續教宗百年傳統 良十四世入住別墅度假

相關新聞

陸拖船突於仁愛暗沙現蹤 專家憂菲律賓「主權象徵」坐灘軍艦恐遭強拖

南海緊張局勢再次升溫之際，菲律賓軍方監看到一艘中國拖船出現在仁愛暗沙一帶。海事專家擔心中國可能企圖拖走菲律賓作為主權象徵...

籲全球邁向非武裝與裁減軍備 教宗宣布2026年世界和平日主題

俄烏戰爭、加薩衝突未歇，教宗良十四世今天公布2026年世界和平日主題為「願和平與你們同在」，祈願全球邁向非武裝（unar...

擺脫對陸依賴！德國、加拿大將簽稀土等原料合作協議　

德國總理梅爾茨宣布，德國與加拿大今天將簽署協議，增進兩國在關鍵原料方面的合作，以降低對中國的嚴重依賴

日本政黨最新民調曝光！在野黨支持率第一「黨齡僅5年」

日媒最新民調顯示，黨齡僅5年的參政黨所獲得的政黨支持率為9.9%，僅次於執政黨自民黨。7月的參議院大選喊出「日本人優先」...

影／默克爾曾言「我們能做到」…這個家庭做到了！從難民翻轉成德國公民

2015年時任德國總理默克爾面對難民潮說，「我們能做到！」…

對烏支持轉為冷淡…波蘭保守派總統上台 擬削減烏克蘭難民權益

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天否決一項擬延長烏克蘭難民在波蘭的權利法案，尤其是關於兒童福利金的部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。