籲全球邁向非武裝與裁減軍備 教宗宣布2026年世界和平日主題

俄烏戰爭、加薩衝突未歇，教宗良十四世今天公布2026年世界和平日主題為「願和平與你們同在」，祈願全球邁向非武裝（unarmed）與裁減軍備（disarming）。

教廷「促進整體人類發展部」表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）公布2026年元旦世界和平日主題「願和平與你們同在：邁向非武裝與裁減軍備的和平」，呼籲全世界共同抗拒暴力與戰爭手段，擁抱立基於愛與公義的真正和平。

教宗良十四世今年5月8日就任後已多次疾呼和平，教廷新聞稿指出，教宗強調非武裝、裁減軍備，主張和平不應建立在威脅、嚇阻或軍備競賽之上，必須追求解除武裝的和平，以開放心胸解決衝突，帶來互信、同理心和希望。

教廷聲明指出，僅以口頭呼籲和平是不夠的，必須要在生活中身體力行，拒絕一切形式的暴力，包括那些顯著、系統性的暴力。教廷強調，基於人類普世價值，每個人無論信仰何種宗教，或在社會扮演何種角色，都應致力尋求和平。

教廷指出，基督復活後的問候語「願和平與你們同在」，是向所有信徒、非信徒、政治人物發出邀請，希望眾人能共同打造神的國度，開展兼具人道與和平的未來。

梵蒂岡出版社（Vatican Publishing House）同時宣布出版一本新書，「讓和平降臨！給教會與世界的話」（And Let There Be Peace！Words to the Church and theWorld），書中匯集教宗良十四世的公開演講，其中多篇以和平為主題。新書的英、義、西班牙文版本27日開始上架販售。