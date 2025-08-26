擺脫對陸依賴！德國、加拿大將簽稀土等原料合作協議
德國總理梅爾茨宣布，德國與加拿大今天將簽署協議，增進兩國在關鍵原料方面的合作，以降低對中國的嚴重依賴。
法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林與加拿大總理卡尼（Mark Carney）一同舉行記者會時指出，加拿大與德國各自的部長將簽署關於原料的合作備忘錄。
梅爾茨說道：「我非常樂見、我們也很支持這項合作。這是朝加強我們（兩國）經濟並使其更安全，邁出正面的一步。」
卡尼談到，從全球貿易動盪、烏克蘭戰爭到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的一系列因素，已暴露關鍵礦產供應鏈的脆弱性。
卡尼談到：「德國是引領供應鏈多元化、擺脫對中國依賴的國家之一…加拿大能在加速德國及歐洲供應鏈多元化方面發揮作用。」
這兩位領導人目前尚未公布協議細節，相關內容預計稍後公開。
政治新聞機構Politico報導，這項協議將具備5項主要目標，並聚焦在原料加工、精煉和回收相關技術。
Politico表示，協議內容將涵蓋加拿大可提供、德國也有興趣取得的稀土、鋰跟銅等各種原料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言