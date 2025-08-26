日本政黨最新民調曝光！在野黨支持率第一「黨齡僅5年」
日媒最新民調顯示，黨齡僅5年的參政黨所獲得的政黨支持率為9.9%，僅次於執政黨自民黨。7月的參議院大選喊出「日本人優先」的口號的參政黨獲得30多歲及40多歲人士的支持率最高。
日本產經新聞與富士新聞網（FNN）8月23、24日實施有關政黨支持率的聯合民調顯示，自民黨為22.2%，居冠。
其次是參政黨9.9%、國民民主黨9.3%、立憲民主黨5.2%、公明黨4.2%、日本維新會4.0%、令和新選組3.9%、共產黨2.8%、日本保守黨2.4%、未來團隊1.0%、社民黨0.3%。
相較於上次7月實施的民調，這次民調自民黨增加1.2個百分點、參政黨增加0.1個百分點、國民民主黨減少4.6個百分點、立憲民主黨減少1.6個百分點。民調顯示，國民民主黨的支持率下降、參政黨的支持率上升。
以年齡層來看獲支持率較高的前3個政黨。18歲至29歲的年齡層，國民民主黨22.1%、參政黨10.6%、令和新選組6.2%；自民黨僅獲得4.1%。
30多歲人士的政黨支持率，參政黨18.9%、國民民主黨16.9%、自民黨9.6%。40多歲人士的政黨支持率，參政黨21.0%、自民黨15.9%、國民民主黨11.5%。
