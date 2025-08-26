陸拖船突於仁愛暗沙現蹤 專家憂菲律賓「主權象徵」坐灘軍艦恐遭強拖

快訊

中央社／ 馬尼拉26日專電
馬德雷山號（BRP Sierra Madre）位於南海有爭議的仁愛暗沙 。路透資料照
南海緊張局勢再次升溫之際，菲律賓軍方監看到一艘中國拖船出現在仁愛暗沙一帶。海事專家擔心中國可能企圖拖走菲律賓作為主權象徵的坐灘老舊軍艦，但菲律賓海軍表示不足為慮。

菲律賓軍方昨天在仁愛暗沙海域監看到中方2艘海警船、11艘民兵船以及1艘拖船。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上回答媒體提問時說，拖船的出現「不足為慮」，單憑一艘拖船無法拖走停泊在仁愛暗沙的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）。

他評估，中方之所以派拖船到仁愛暗沙海域，可能是為預防己方有船艦擱淺。

菲律賓老舊登陸艦馬德雷山號坐灘在仁愛暗沙，周邊海域長年以來一直是菲中兩國在南海的衝突熱點。

1999年，菲律賓政府將馬德雷山號拖到仁愛暗沙擱淺，並派兵駐守，作為國家主權象徵。中國多次要求菲律賓拖走這艘舊艦，並且阻撓菲方為駐軍運補，直到雙方去年7月達成「臨時安排」。

崔尼代警告，馬德雷山號是菲律賓在南海的「紅線」之一，如果中方企圖登艦或是把它強行拖走，菲方將啟動緊急因應計畫。

他未詳述緊急因應計畫的內容，僅稱中方船艦數量在仁愛暗沙海域的增加，不會影響菲方對馬德雷山號的補給作業。

菲律賓海軍近日將再次為馬德雷山號駐軍運補，但未公布確切日期。

早在數日前，菲方就在仁愛暗沙海域監看到中國5艘海警船、11艘剛性充氣船（RHIB）和其他海上民兵船，當時中方進行高壓水柱噴射演習及其他操演。

由於本月11日中國軍艦與海警船才在黃岩島（又稱民主礁）海域追逐菲律賓巡邏艇，最終導致中方兩艦自撞。有海事專家擔心，中國可能想在仁愛暗沙海域採取報復行動。

