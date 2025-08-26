大陸在東海油氣田私設第21座結構物 日本強烈抗議

日本政府表示，在發現中國在東海爭議海域設置用於開發油氣田的新結構物後，已向中方表達強烈抗議。根據共同社報導，這是日本在該海域發現的第21座中國結構物。

法新社報導，日本外務省昨晚說，已經確認中國在東海日中海域中線的靠中國側海域設置新的結構物，對於中方的單方面行動深感遺憾，並已向中國大使館表達強烈抗議。

外務省說：「中國正在單方面推進開發，令人深感遺憾。」

外務省表示，已向中國大使館「提出強烈抗議」。

法新社報導，中國迄今設置了21座疑似鑽井平台，東京方面擔心日本一側的天然氣也遭開採。

外務省還說，「強烈敦促中國儘早重啟」關於落實日中2008年協議的談判，因為該協議攸關東海資源的開發。

根據該協議，日本和中國同意在爭議海域共同開發海底天然氣資源，並禁止任一方單獨開採。

不過，有關如何落實協議的談判自2010年暫停至今。