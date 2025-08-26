大陸在東海油氣田私設第21座結構物 日本強烈抗議

快訊

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日本政府表示，在發現中國在東海爭議海域設置用於開發油氣田的新結構物後，已向中方表達強烈抗議。根據共同社報導，這是日本在該海域發現的第21座中國結構物。

法新社報導，日本外務省昨晚說，已經確認中國在東海日中海域中線的靠中國側海域設置新的結構物，對於中方的單方面行動深感遺憾，並已向中國大使館表達強烈抗議。

外務省說：「中國正在單方面推進開發，令人深感遺憾。」

外務省表示，已向中國大使館「提出強烈抗議」。

法新社報導，中國迄今設置了21座疑似鑽井平台，東京方面擔心日本一側的天然氣也遭開採。

外務省還說，「強烈敦促中國儘早重啟」關於落實日中2008年協議的談判，因為該協議攸關東海資源的開發。

根據該協議，日本和中國同意在爭議海域共同開發海底天然氣資源，並禁止任一方單獨開採。

不過，有關如何落實協議的談判自2010年暫停至今。

相關新聞

陸拖船突於仁愛暗沙現蹤 專家憂菲律賓「主權象徵」坐灘軍艦恐遭強拖

南海緊張局勢再次升溫之際，菲律賓軍方監看到一艘中國拖船出現在仁愛暗沙一帶。海事專家擔心中國可能企圖拖走菲律賓作為主權象徵...

傳南韓擬邀金正恩十月底與川普會面 專家分析關鍵點

美國總統川普25日在白宮與南韓總統李在明會晤時，表示希望能在今年和北韓領導人金正恩會談。韓聯社報導，由於川普打算參加今年...

影／默克爾曾言「我們能做到」…這個家庭做到了！從難民翻轉成德國公民

2015年時任德國總理默克爾面對難民潮說，「我們能做到！」…

對烏支持轉為冷淡…波蘭保守派總統上台 擬削減烏克蘭難民權益

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天否決一項擬延長烏克蘭難民在波蘭的權利法案，尤其是關於兒童福利金的部...

以色列轟炸加薩醫院釀20死、含5記者遇難 川普說話了

以色列25日兩度攻擊加薩走廊主要醫療機構之一的納瑟醫院(Nasser Hospital)，導致至少20人死亡，數十人受傷...

緬甸百年世遺鐵道橋遭毀 軍政府及武裝組織互推責

緬甸一座建於殖民時期具125年歷史、曾是全球最高的鐵道橋，在內戰中炸毀，軍政府及武裝組織24日互相指責是對方所為。

