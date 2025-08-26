快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

大陸商業大亨疑假造國籍入海防輔助隊 菲議員憂國安威脅

中央社／ 馬尼拉26日專電

一名中國商人被指假造菲律賓國籍，並且成功加入菲律賓海岸防衛輔助隊，獲「少將」頭銜。參議員警告，此事件已對菲律賓國家安全構成威脅。

菲律賓移民局21日在馬尼拉國際機場逮捕60歲陳姓鎳礦大亨，指控他以非法手段取得菲律賓身分證件，包括護照在內。

移民局聲明稱，有理由相信陳男以假造的國籍在菲律賓經商及活動，和先前的「艾莉絲．郭」（AliceGuo）案一樣。

艾莉絲．郭於2022年5月當選菲律賓丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，但後續調查發現她的真名為郭華萍，是中國公民，雖持有菲律賓護照，但卻是以提供不實資料的方式取得。

當時有菲律賓國會議員及安全官員指控艾莉絲．郭是間諜，同時擔心「外國間諜」已混進菲律賓官僚體系，釀成國安危機。

菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）昨天揭發，陳男除了是一家鎳礦公司的董事長，還於2018年杜特蒂總統時代加入菲律賓海岸防衛輔助隊（PhilippineCoast Guard Axiliary），被授以「少將」頭銜。

洪迪薇警方，和艾莉絲．郭不同，陳男混進的不是地方政府，而是負責菲律賓海事安全的單位。

她指稱，陳男的公司2016年曾與中國一家國營企業簽約，共同在菲律賓巴拉旺省（Palawan）採礦，「巴拉旺省毗鄰南海，是涉及菲中領土爭議的敏感及戰略性地點，他是真的做生意？還是另有目的？」

另一方面，菲律賓鎳業協會（PNIA）發表聲明，陳男是菲律賓公民，菲律賓移民局過去已兩度在判決中證實他的身份，要求移民局立即放人。

菲律賓鎳業協會說，在菲律賓政府積極提升投資信心之際，此事件向商界釋放出錯誤訊號。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天說明，輔助隊屬志工性質，天災發生時支援海岸防衛隊的救災行動，此外也參與沙灘清理、海洋環保等活動，不會接觸到機敏資料。

雖然如此，菲律賓海岸防衛隊仍已啟動將陳男自輔助隊除名的程序。

議員 移民 國安 北京 菲律賓

延伸閱讀

經部綠能弊案延燒 凌濤：郭智輝跳船撇清與泓德能源關係？

美網／加入偶像納達爾學院訓練 香港小將會內奪勝成第一人

菲律賓籲以色列接受停戰提議 終止人道災難

美網／首日就爆冷！20歲菲女將擊退種子成第一人

相關新聞

陸拖船突於仁愛暗沙現蹤 專家憂菲律賓「主權象徵」坐灘軍艦恐遭強拖

南海緊張局勢再次升溫之際，菲律賓軍方監看到一艘中國拖船出現在仁愛暗沙一帶。海事專家擔心中國可能企圖拖走菲律賓作為主權象徵...

影／默克爾曾言「我們能做到」…這個家庭做到了！從難民翻轉成德國公民

2015年時任德國總理默克爾面對難民潮說，「我們能做到！」…

對烏支持轉為冷淡…波蘭保守派總統上台 擬削減烏克蘭難民權益

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天否決一項擬延長烏克蘭難民在波蘭的權利法案，尤其是關於兒童福利金的部...

以色列轟炸加薩醫院釀20死、含5記者遇難 川普說話了

以色列25日兩度攻擊加薩走廊主要醫療機構之一的納瑟醫院(Nasser Hospital)，導致至少20人死亡，數十人受傷...

緬甸百年世遺鐵道橋遭毀 軍政府及武裝組織互推責

緬甸一座建於殖民時期具125年歷史、曾是全球最高的鐵道橋，在內戰中炸毀，軍政府及武裝組織24日互相指責是對方所為。

中國使館示警留學生：慎選自休士頓入境、遭盤查遣返增

北京駐美國大使館25日深夜發布新聞稿提醒中國留學生，點名謹慎選擇自休士頓喬治布希洲際機場入境，同時也提醒美國海關邊境執法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。