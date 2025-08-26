大陸商業大亨疑假造國籍入海防輔助隊 菲議員憂國安威脅

一名中國商人被指假造菲律賓國籍，並且成功加入菲律賓海岸防衛輔助隊，獲「少將」頭銜。參議員警告，此事件已對菲律賓國家安全構成威脅。

菲律賓移民局21日在馬尼拉國際機場逮捕60歲陳姓鎳礦大亨，指控他以非法手段取得菲律賓身分證件，包括護照在內。

移民局聲明稱，有理由相信陳男以假造的國籍在菲律賓經商及活動，和先前的「艾莉絲．郭」（AliceGuo）案一樣。

艾莉絲．郭於2022年5月當選菲律賓丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，但後續調查發現她的真名為郭華萍，是中國公民，雖持有菲律賓護照，但卻是以提供不實資料的方式取得。

當時有菲律賓國會議員及安全官員指控艾莉絲．郭是間諜，同時擔心「外國間諜」已混進菲律賓官僚體系，釀成國安危機。

菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）昨天揭發，陳男除了是一家鎳礦公司的董事長，還於2018年杜特蒂總統時代加入菲律賓海岸防衛輔助隊（PhilippineCoast Guard Axiliary），被授以「少將」頭銜。

洪迪薇警方，和艾莉絲．郭不同，陳男混進的不是地方政府，而是負責菲律賓海事安全的單位。

她指稱，陳男的公司2016年曾與中國一家國營企業簽約，共同在菲律賓巴拉旺省（Palawan）採礦，「巴拉旺省毗鄰南海，是涉及菲中領土爭議的敏感及戰略性地點，他是真的做生意？還是另有目的？」

另一方面，菲律賓鎳業協會（PNIA）發表聲明，陳男是菲律賓公民，菲律賓移民局過去已兩度在判決中證實他的身份，要求移民局立即放人。

菲律賓鎳業協會說，在菲律賓政府積極提升投資信心之際，此事件向商界釋放出錯誤訊號。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天說明，輔助隊屬志工性質，天災發生時支援海岸防衛隊的救災行動，此外也參與沙灘清理、海洋環保等活動，不會接觸到機敏資料。

雖然如此，菲律賓海岸防衛隊仍已啟動將陳男自輔助隊除名的程序。