大陸東海油氣田附近設第21座結構物 日本向陸大使館抗議：遺憾至極

中國在東海開發油氣田，日本發現中國在東海的日中中間線附近靠中方一側海域設置新的結構物，這已是中國在東海設置的第21座。日本外務省對中國單方面開發東海油氣田表示遺憾至極，已向中方表達強烈抗議。

日本外務省25日發布新聞稿指出，發現中國在日中中間線附近靠中國一側的海域興建一座新的結構物。

外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已向中國大使館公使施泳表示，對於中國片面地進行開發感到遺憾至極，日本提出強烈抗議。

日本再度強烈要求中國早日回應重啟有關東海資源開發的日中「2008年協議」談判。

有關東海油氣田開發，日中兩國政府2008年達成合作開發油氣田的協議，但有關締結相關條約的談判於2010年中斷。日方後來發現中方單方面持續在日中的中間線附近建設結構物。

日本外務省表示，今年5月、6月也發現中國在東海設置結構物，這次發現的是第21座。