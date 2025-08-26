快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

大陸東海油氣田附近設第21座結構物 日本向陸大使館抗議：遺憾至極

中央社／ 東京26日專電

中國在東海開發油氣田，日本發現中國在東海的日中中間線附近靠中方一側海域設置新的結構物，這已是中國在東海設置的第21座。日本外務省對中國單方面開發東海油氣田表示遺憾至極，已向中方表達強烈抗議。

日本外務省25日發布新聞稿指出，發現中國在日中中間線附近靠中國一側的海域興建一座新的結構物。

外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已向中國大使館公使施泳表示，對於中國片面地進行開發感到遺憾至極，日本提出強烈抗議。

日本再度強烈要求中國早日回應重啟有關東海資源開發的日中「2008年協議」談判。

有關東海油氣田開發，日中兩國政府2008年達成合作開發油氣田的協議，但有關締結相關條約的談判於2010年中斷。日方後來發現中方單方面持續在日中的中間線附近建設結構物。

日本外務省表示，今年5月、6月也發現中國在東海設置結構物，這次發現的是第21座。

日本 大使館

延伸閱讀

陸外交部：要求日本澄清籲各國不參加中國抗戰紀念

日本插畫家來台品嘗1道早餐直呼「神級」 全場認證：無敵美味

秋季赴日注意！夏天高溫屢創新高 氣象專家：賞楓時程恐延後

日本國家圖書館拒絕將NS2「鑰匙卡」納入館藏！館方給出理由

相關新聞

陸拖船突於仁愛暗沙現蹤 專家憂菲律賓「主權象徵」坐灘軍艦恐遭強拖

南海緊張局勢再次升溫之際，菲律賓軍方監看到一艘中國拖船出現在仁愛暗沙一帶。海事專家擔心中國可能企圖拖走菲律賓作為主權象徵...

影／默克爾曾言「我們能做到」…這個家庭做到了！從難民翻轉成德國公民

2015年時任德國總理默克爾面對難民潮說，「我們能做到！」…

對烏支持轉為冷淡…波蘭保守派總統上台 擬削減烏克蘭難民權益

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天否決一項擬延長烏克蘭難民在波蘭的權利法案，尤其是關於兒童福利金的部...

以色列轟炸加薩醫院釀20死、含5記者遇難 川普說話了

以色列25日兩度攻擊加薩走廊主要醫療機構之一的納瑟醫院(Nasser Hospital)，導致至少20人死亡，數十人受傷...

緬甸百年世遺鐵道橋遭毀 軍政府及武裝組織互推責

緬甸一座建於殖民時期具125年歷史、曾是全球最高的鐵道橋，在內戰中炸毀，軍政府及武裝組織24日互相指責是對方所為。

中國使館示警留學生：慎選自休士頓入境、遭盤查遣返增

北京駐美國大使館25日深夜發布新聞稿提醒中國留學生，點名謹慎選擇自休士頓喬治布希洲際機場入境，同時也提醒美國海關邊境執法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。