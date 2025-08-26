有備而來！李在明盛讚川普、盼實現兩韓和平 川普樂：我跟金正恩關係很好

週一（8月25日），南韓總統李在明在白宮與美國總統川普會晤，這是他今年6月上任後首度出訪美國，也是第一次跟川普舉行雙邊領袖峰會。

兩人會面幾小時前，川普在「真實社群」平台上發文，似乎在質疑前南韓總統尹錫悅倒台後的政治動盪：「南韓現在發生什麼事？看起來像是大清洗或是革命，這我們不能接受，沒辦法在那裡做生意了。」

李在明25日稍晚在一場論壇上透露，看到川普的貼文，讓他一度擔心美韓峰會重演今年初烏克蘭總統澤倫斯基到訪白宮的緊張場面。不過，他的憂慮最後並沒有成真，美韓領袖在白宮記者會上互動友善，而且互相讚美；川普稱他跟李在明「處得很好」，李在明也強調韓美關係穩固。

美聯社指出，經過先前幾次白宮峰會，各國領袖都從中汲取了教訓，紛紛選擇「恭維川普」的路線，希望從美國身上爭取到更有利的貿易條件以及軍事援助。網媒POLITICO分析，李在明顯然有備而來，且他從地方做起的政治經歷，也讓他更傾向務實主義。

李在明：只有川普能促成韓半島和平

面對川普，李在明先是稱讚白宮橢圓形辦公室的新裝潢明亮美觀，「展現美國的氣度」；接著，他又讚賞川普推動和平的努力、期許川普能實現兩韓和平，「這樣你就能跟金正恩見面，在北韓蓋川普世界大廈，可以在那裡打高爾夫球，你也會真正成為和平締造者，在世界歷史上佔有一席之地」。

李在明還提到北韓領導人金正恩的妹妹金與正最近的言論，認為北韓在釋出訊號、不排除恢復與美國的溝通。7月底，北韓官媒引述金與正，稱川普跟金正恩「關係不錯」，外界猜想這可能是替兩人下一次會面鋪路。

李在明對川普表示：「能為這件事促成進展的人，只有你了。」今年10月，亞太經合組織（APEC）峰會將在南韓慶州登場；李在明除了邀請川普赴韓與會，也建議川普可在那時候安排與金正恩會面。

川普則說，希望能在今年適當的時候再度與金正恩舉行會談，並自稱「我跟金正恩和北韓的關係非常好」，另外還暗示，他是除了金正恩的妹妹金與正之外，跟金正恩關係最好的人。

不過，北韓的態度有待觀察。川普和李在明會後，北韓官媒批評8月中旬登場的美韓聯合軍演，稱這顯示美方企圖「佔領」韓半島、是在預演侵略。

川普上次執政期間曾三度與金正恩會晤：第一次是2018年6月在新加坡，隨後是2019年2月在越南河內，同年6月則是在板門店的非軍事區（DMZ）。不過，當時一系列談判最終並未達成實質協議，未能阻止北韓繼續發展核武。

川普：南韓應轉讓美軍基地土地所有權

針對美韓之間的防務合作，川普此前曾表示希望南韓提高國防支出，並打算要求南韓為2萬8千多名駐韓美軍承擔更多經費。有觀察還稱川普政府在考慮調整駐韓美軍的規模、組成和角色，以因應中國在印太區域的侵略性舉動。

25日，川普被問及是否會削減駐韓美軍人數、為美國帶來更多彈性，他並未正面回應，並表示美韓兩國是「朋友」。不過，他隨後提議南韓應該轉讓美軍基地的土地所有權的說法在南韓引發爭議。

川普在會晤中稱，美軍花了很多錢建造堡壘，雖然南韓也有貢獻，「但我想看看是否能取消租約，並獲得我們擁有大型軍事基地的土地所有權。」

李在明已表態會提高國防預算。他在華府智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）發表演說，談及韓半島安全，主張南韓應扮演主導的角色，並投資更多經費在先進科技與軍備採購上。他也強調美國對南韓的防禦承諾和雙方的聯合防衛「堅不可摧」，並希望促使韓美同盟走向「現代化」。

「讓美國造船再次偉大」

美韓峰會上，兩國領袖還談到造船業的合作。此前在7月，雙方已達成貿易協議，美國對南韓對等關稅降到15%，南韓也同意投資美國3500億美元，其中1500億預計用於造船業。

《南韓先驅報》（Korea Herald）曾形容造船業是南韓在關稅談判中的獨特籌碼，因為川普希望重振美國造船業來抗衡中國，而南韓的造船實力有助於川普達成目標。

為此，南韓政府拋出了「讓美國造船再次偉大」（Make America Shipbuilding Great Again）計劃，提議在美國建造新的造船廠，並協助培養人才。

25日，李在明對川普表示：「美國看起來再度變得偉大，造船業與製造業正在復興，而我希望南韓能在過程中一起合作。」川普也讚美南韓「很會造船」，並指有些南韓企業在考慮赴美蓋廠。

南韓政府的產業部門說，李在明訪美期間，兩國企業總共達成了11項共識，觸及造船、核能、航太、能源和關鍵礦產等領域。

造船部分，現代集團、南韓國營的銀行以及美國的投資公司將共同創立數十億美元的投資基金，用於強化美國及其盟友的造船與海運基礎建設；此外，三星重工與美國Vigor Marine集團合作，參與美國海軍船艦的維修、造船廠現代化並共同打造船隻。

週二（26日），李在明預計到費城參訪韓華集團去年收購的一座造船廠，外界預期他屆時會再次強調韓美造船合作的前景。但專家指出，美國造船設備老舊、人力短缺，雙方的合作初期將面臨許多難關，要實現「美國造船業再次偉大」恐怕並不容易。

二戰期間，美國造船廠曾擁有全球最高的生產力，但去年全球市佔率卻只有0.04%。根據聯合國數據，如今的商業造船產業，中國和南韓加起來佔全球83%。

美國曾批評中國政府以巨額補貼扶持造船業；為了限制中國造船業的發展，美國貿易代表署今年初宣布，10月起將對停靠美國港口的中國船隻徵收額外的靠港費。對此，中國造船業界和官方強烈反對，批評美方做法為「短視之舉」。

美國和中國此前已達成貿易協議框架，延長了貿易戰「休戰」期限。雙方官員仍在談判之際，川普25日表示他可能今年造訪中國，還半開玩笑邀請李在明一起前去。川普也重申美國會與中國保持良好關係，讓中國學生能赴美就學；此前，美國國務院開始加強簽證審查程序，並稱要撤銷一些中國學生的簽證。

