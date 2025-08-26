對烏支持轉為冷淡…波蘭保守派總統上台 擬削減烏克蘭難民權益

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天否決一項擬延長烏克蘭難民在波蘭的權利法案，尤其是關於兒童福利金的部分。他說，這筆補助應僅發放給有工作的父母。

法新社報導，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，約有100萬名難民前往波蘭定居，其中大多是婦女與兒童。

波蘭是烏克蘭的重要盟友，也是西方援助的主要運輸路線，但波蘭民眾對烏克蘭人的支持已逐漸轉趨冷淡。

納夫羅茨基否決的這項法案，是由波蘭的親歐盟政府所提出，內容包括將烏克蘭人在波蘭的臨時保護身分延長至2026年3月，以及其他相關措施。

若不延長，現行措施將於9月底到期。

這項法案同時涉及多項補助金、居留許可、烏克蘭人能在波蘭從事的特定職業，以及波蘭為烏克蘭軍方依賴的美國衛星網路服務「星鏈」（Starlink）所支付的費用。

保守派民族主義者納夫羅茨基在6月1日勝選前的競選活動中，承諾要削減烏克蘭難民社會福利。

他今天對媒體說：「我沒有改變立場，我認為這些援助只應給予那些在波蘭努力工作的烏克蘭人。」納夫羅茨基本月正式就任總統。

他還說，沒在波蘭工作的烏克蘭人不應繼續享有當前的免費醫療待遇。

納夫羅茨基說：「這讓波蘭公民在自己國家受到的待遇，比我們的烏克蘭客人還差。」

納夫羅茨基已提出自己的法案，以削減烏克蘭人在波蘭享有的社會福利。