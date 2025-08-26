日本與那國島新町長：不樂見更多自衛隊進駐當地

日本無黨籍人士上地常夫本月稍早首度當選與那國町長，他昨天重申，關於日本政府考量台灣可能發生緊急事態（台灣有事）而推動強化西南地區的國防，他對此持保留態度。

日本最西邊的與那國島是距離台灣最近的日本離島，兩地相隔僅110公里左右。與那國島行政區域劃分屬於沖繩縣與那國町。

「朝日新聞」報導，陸上自衛隊2016年進駐與那國町後，航空自衛隊也在當地部署移動式雷達。日本防衛省也計劃在當地部署飛彈部隊。

隨著與那國町長任期屆滿，當地於本月24日舉行町長選舉，並由61歲無黨籍的前與那國町議會議員上地常夫勝出。他擊敗尋求連任的72歲系數健一，以及67歲無黨籍新人田里千代基。

關於增加與那國島上的自衛隊，系數健一的立場為「贊成」；田里千代基為「反對」；上地常夫則「理解」自衛隊加強部署，但對進一步擴充持謹慎態度。

「日本經濟新聞」報導，上地常夫昨天召開記者會說道，「我本身能接受自衛隊（進駐），但是是符合這個島嶼大小的規模，目前的數量剛剛好」。

關於日本中央計劃在與那國島部署飛彈部隊，上地常夫說，「希望充分了解飛彈功能與類型後，再下判斷。」他也重申，這項部署計畫應該僅限於防衛用途。

他也在記者會上表示，「無法接受」日本與美國共同訓練時，魚鷹型運輸機飛到當地，以及軍車在公路上行駛。

上地常夫說明，未來將著重於防止人口流失的政策，並強調「讓島上持續有人居住才是最大的防衛。我不希望這座島變成只有自衛隊的島。若離島的醫療、福利、教育制度不夠完善，就會使人口瞬間減少」。

截至今年7月底，與那國町人口為1638人，其中2成左右為自衛隊員以及其眷屬。