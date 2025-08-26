快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

菲警察總長上任不到3個月遭解職 以逮捕杜特蒂聞名

中央社／ 馬尼拉26日專電
菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）昨天簽署人事令，解除托瑞（Nicolas Torre III）職務，立即生效，人事令今天曝光。美聯社
菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）昨天簽署人事令，解除托瑞（Nicolas Torre III）職務，立即生效，人事令今天曝光。美聯社

以逮捕前總統杜特蒂聞名的菲律賓警察總長托瑞，昨天被無預警解職，距離上任還不到3個月。內政部長芮慕拉說明，總統小馬可仕希望國家警署能朝不同的方向前進。

菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）昨天簽署人事令，解除托瑞（Nicolas Torre III）職務，立即生效，人事令今天曝光。

托瑞先前是刑事調查暨偵查部門首長，今年3月配合國際刑警組織（INTERPOL），率隊逮捕前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），6月2日被總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任命為警察總長。

杜特蒂被控在總統任內犯下人權罪行，遭國際刑事法院（International Criminal Court）發出逮捕令，目前正在荷蘭海牙候審。

托瑞上任後的新措施之一是推動911熱線，要求轄區警員在接獲報案後5分鐘內到達案發現場。此外，他上個月利用杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀向他「約架」單挑的機會，舉辦慈善拳賽，募得將近新台幣1031萬元的現金與物資，賑濟颱風災民。

內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）上午召記者會說明，托瑞並未涉及不法情事，人事變動是小馬可仕的意思，希望警署能朝不一樣的方向前進。

菲律賓警察總署（PNP）主管行政事務副總長納爾塔提斯（Jose Nartatez Jr.），今天上午接任警察總長一職。

警察總署發表聲明，呼籲民眾勿對警署人事變動進行臆測或散佈不實消息，承諾警隊將保持專業服務民眾。

警察 杜特蒂 小馬可仕

延伸閱讀

賴清德被問釋放柯文哲爆粗口？ 總統府：惡意毀滅總統人格

菲律賓籲以色列接受停戰提議 終止人道災難

台海言論遭中國嗆玩火 菲總統：僅陳述事實

若台海衝突…菲律賓總統稱「無法置身事外」陸外交部怒轟：不要玩火

相關新聞

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

美國新聞網站POLITICO 25日報導，分析美國近期的情報證詞、報告以及6位地緣政治專家的訪談顯示，有5場高風險衝突可...

以色列轟炸加薩醫院釀20死、含5記者遇難 川普說話了

以色列25日兩度攻擊加薩走廊主要醫療機構之一的納瑟醫院(Nasser Hospital)，導致至少20人死亡，數十人受傷...

緬甸百年世遺鐵道橋遭毀 軍政府及武裝組織互推責

緬甸一座建於殖民時期具125年歷史、曾是全球最高的鐵道橋，在內戰中炸毀，軍政府及武裝組織24日互相指責是對方所為。

中國使館示警留學生：慎選自休士頓入境、遭盤查遣返增

北京駐美國大使館25日深夜發布新聞稿提醒中國留學生，點名謹慎選擇自休士頓喬治布希洲際機場入境，同時也提醒美國海關邊境執法...

以色列出動挖土機 拔西岸經濟文化至關重要的數百橄欖樹

以色列挖土機24日在以色列軍隊在場下，將約旦河西岸村莊穆哈伊爾（al-Mughayyir）數百棵樹木連根拔起。

柬埔寨新法 可撤叛國者公民身分 被轟「消除異聲」

柬埔寨國會25日通過法律，對於因勾結外國勢力而以叛國罪定罪者，准許撤銷其公民身分。長期執政的柬埔寨人民黨持續打壓反對派下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。