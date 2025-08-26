菲警察總長上任不到3個月遭解職 以逮捕杜特蒂聞名

以逮捕前總統杜特蒂聞名的菲律賓警察總長托瑞，昨天被無預警解職，距離上任還不到3個月。內政部長芮慕拉說明，總統小馬可仕希望國家警署能朝不同的方向前進。

菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）昨天簽署人事令，解除托瑞（Nicolas Torre III）職務，立即生效，人事令今天曝光。

托瑞先前是刑事調查暨偵查部門首長，今年3月配合國際刑警組織（INTERPOL），率隊逮捕前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），6月2日被總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任命為警察總長。

杜特蒂被控在總統任內犯下人權罪行，遭國際刑事法院（International Criminal Court）發出逮捕令，目前正在荷蘭海牙候審。

托瑞上任後的新措施之一是推動911熱線，要求轄區警員在接獲報案後5分鐘內到達案發現場。此外，他上個月利用杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀向他「約架」單挑的機會，舉辦慈善拳賽，募得將近新台幣1031萬元的現金與物資，賑濟颱風災民。

內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）上午召記者會說明，托瑞並未涉及不法情事，人事變動是小馬可仕的意思，希望警署能朝不一樣的方向前進。

菲律賓警察總署（PNP）主管行政事務副總長納爾塔提斯（Jose Nartatez Jr.），今天上午接任警察總長一職。

警察總署發表聲明，呼籲民眾勿對警署人事變動進行臆測或散佈不實消息，承諾警隊將保持專業服務民眾。