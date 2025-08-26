澳洲指德黑蘭操作反猶太攻擊 宣布驅逐伊朗大使

快訊

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導

澳洲政府今天指控伊朗是墨爾本與雪梨兩起反猶太襲擊事件的幕後黑手，並宣布將驅逐伊朗大使。

綜合法新社與路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Althony Albanese）在記者會說：「這些是外國在澳洲領土所策劃極其危險的侵略行為…試圖破壞社會凝聚力，在我們的社區製造不和。」

艾班尼斯表示，澳洲已暫停駐德黑蘭大使館運作，所有外交官都安全地留在第三國。他還表示澳洲將把伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）列為恐怖組織。

另一方面，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在記者會上表示，澳洲已要求伊朗大使與其他3名官員在7天內離境，這是澳洲自二次世界大戰以來首次驅逐大使。

自2023年10月以色列－加薩戰爭爆發以來，澳洲的住宅、學校、猶太會堂與車輛一直成為反猶太主義者破壞與縱火目標。

澳洲警方在7月最新一起襲擊事件中，指控一名男子涉嫌在墨爾本一座猶太會堂內縱火，會堂當時還有信徒在內。

澳洲 猶太 伊朗

相關新聞

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

美國新聞網站POLITICO 25日報導，分析美國近期的情報證詞、報告以及6位地緣政治專家的訪談顯示，有5場高風險衝突可...

以色列轟炸加薩醫院釀20死、含5記者遇難 川普說話了

以色列25日兩度攻擊加薩走廊主要醫療機構之一的納瑟醫院(Nasser Hospital)，導致至少20人死亡，數十人受傷...

緬甸百年世遺鐵道橋遭毀 軍政府及武裝組織互推責

緬甸一座建於殖民時期具125年歷史、曾是全球最高的鐵道橋，在內戰中炸毀，軍政府及武裝組織24日互相指責是對方所為。

中國使館示警留學生：慎選自休士頓入境、遭盤查遣返增

北京駐美國大使館25日深夜發布新聞稿提醒中國留學生，點名謹慎選擇自休士頓喬治布希洲際機場入境，同時也提醒美國海關邊境執法...

以色列出動挖土機 拔西岸經濟文化至關重要的數百橄欖樹

以色列挖土機24日在以色列軍隊在場下，將約旦河西岸村莊穆哈伊爾（al-Mughayyir）數百棵樹木連根拔起。

柬埔寨新法 可撤叛國者公民身分 被轟「消除異聲」

柬埔寨國會25日通過法律，對於因勾結外國勢力而以叛國罪定罪者，准許撤銷其公民身分。長期執政的柬埔寨人民黨持續打壓反對派下...

