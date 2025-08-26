澳洲指德黑蘭操作反猶太攻擊 宣布驅逐伊朗大使

澳洲政府今天指控伊朗是墨爾本與雪梨兩起反猶太襲擊事件的幕後黑手，並宣布將驅逐伊朗大使。

綜合法新社與路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Althony Albanese）在記者會說：「這些是外國在澳洲領土所策劃極其危險的侵略行為…試圖破壞社會凝聚力，在我們的社區製造不和。」

艾班尼斯表示，澳洲已暫停駐德黑蘭大使館運作，所有外交官都安全地留在第三國。他還表示澳洲將把伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）列為恐怖組織。

另一方面，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在記者會上表示，澳洲已要求伊朗大使與其他3名官員在7天內離境，這是澳洲自二次世界大戰以來首次驅逐大使。

自2023年10月以色列－加薩戰爭爆發以來，澳洲的住宅、學校、猶太會堂與車輛一直成為反猶太主義者破壞與縱火目標。

澳洲警方在7月最新一起襲擊事件中，指控一名男子涉嫌在墨爾本一座猶太會堂內縱火，會堂當時還有信徒在內。