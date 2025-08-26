快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中共人民解放軍軍樂團成員20日在北京進行抗日戰爭勝利80周年紀念閱兵排練。歐新社
中共人民解放軍軍樂團成員20日在北京進行抗日戰爭勝利80周年紀念閱兵排練。歐新社

美國新聞網站POLITICO 25日報導，分析美國近期的情報證詞、報告以及6位地緣政治專家的訪談顯示，有5場高風險衝突可能在未來5年內爆發，對美國造成深遠且嚴重的後果，其中之一就是中國大陸武統台灣。

這5場衝突分別是印度巴基斯坦、中國與台灣、俄羅斯與波羅的海國家、中國與印度、朝鮮半島。這些地區高度緊張，一旦發生類似俄羅斯2022年入侵烏克蘭的軍事行動、局勢螺旋式升級，或僅僅在24小時內出現嚴重誤解、錯誤、軍事事故或判斷失誤，都可能引發大規模衝突，造成人員傷亡並導致全球動盪。

文章指出，戰爭不可預測，通常比人們最初想像得更難取勝。美國在阿富汗和伊拉克長達20年的衝突中付出了慘痛代價，重新學到這一教訓，但這卻很少能阻止戰爭。

自有文字記錄以來，戰爭常對侵略者與防禦者皆造成毀滅性影響，卻一直是少數持續且難以阻止的人類活動之一。儘管今年夏天正值第二次世界大戰結束80周年，這種規模的戰爭現在看似遙遠，但事實上，世界在大多數日子裡，與重大區域性甚至全球性衝突的距離，比表面看起來要接近得多。新興破壞性技術和非對稱優勢，如自主武器和無人機，很可能讓未來幾年的局勢以人們尚未預料的方式，變得更加不穩定。

當然，地緣政治充滿不確定性，歷史也很少按照可預測的方式發展，因此總會有不可預料的因素，正如美國國防部前部長倫斯斐所說，面對現實世界，而非我們希望的樣子時，總會有「未知的未知數」。但美國及其盟邦政府人士都感到緊張的是，美國這個曾經是地球上最大穩定力量的國家，如今卻被視為世界上最大的未知變數。

雖然美國當下似乎並未面臨立即被捲入重大衝突的風險，但外國政府中只有極少數決策人士知道，談到當前美國利益時，究竟該如何拿捏分寸。

舉例來說，盟友和對手應如何解讀川普政府有時荒謬且不可預測的好戰言論，以及這些言論可能預示未來幾年對美緊張關係的走向？加拿大與丹麥至今一直是美國在21世紀最堅定的盟友之一，但對於將加拿大變為美國第51州，或從丹麥手中奪取格陵蘭，美國究竟有多認真、是否真正可行？

此外，美國情報領導人今年首次將國外販毒集團列為對美國的最大威脅。川普政府至少在某些時候似乎認真考慮在墨西哥擴展軍事行動，不論是秘密還是公開，也不論墨國政府是否配合。同時，始終存在的大國競爭背景下，美國與中國在更多領域的緊張關係，比以往任何時候都更為升溫。

最終，也許各界面臨的最大風險，不是地緣政治戰略家長期在兵棋推演和白皮書中研究過的衝突，而可能是一個尚未引起注意的事件，由一則深夜或清晨的推文或真實社群貼文宣布，就顛覆了世界秩序。

衝突 戰爭 風險 印度 俄羅斯 國防部 美國國防 巴基斯坦

延伸閱讀

川普警告各國取消數位稅 財長：台灣沒有課

長榮航空與西南航空合作 四大航點轉機飛美國逾30座城市

今起停收寄美商品郵件 中華郵政：還有商業快遞收寄 但貴2至3倍

普亭為何不願見澤倫斯基？川普親揭原因 直言美國援烏「被坑」

相關新聞

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

美國新聞網站POLITICO 25日報導，分析美國近期的情報證詞、報告以及6位地緣政治專家的訪談顯示，有5場高風險衝突可...

以色列轟炸加薩醫院釀20死、含5記者遇難 川普說話了

以色列25日兩度攻擊加薩走廊主要醫療機構之一的納瑟醫院(Nasser Hospital)，導致至少20人死亡，數十人受傷...

緬甸百年世遺鐵道橋遭毀 軍政府及武裝組織互推責

緬甸一座建於殖民時期具125年歷史、曾是全球最高的鐵道橋，在內戰中炸毀，軍政府及武裝組織24日互相指責是對方所為。

中國使館示警留學生：慎選自休士頓入境、遭盤查遣返增

北京駐美國大使館25日深夜發布新聞稿提醒中國留學生，點名謹慎選擇自休士頓喬治布希洲際機場入境，同時也提醒美國海關邊境執法...

以色列出動挖土機 拔西岸經濟文化至關重要的數百橄欖樹

以色列挖土機24日在以色列軍隊在場下，將約旦河西岸村莊穆哈伊爾（al-Mughayyir）數百棵樹木連根拔起。

柬埔寨新法 可撤叛國者公民身分 被轟「消除異聲」

柬埔寨國會25日通過法律，對於因勾結外國勢力而以叛國罪定罪者，准許撤銷其公民身分。長期執政的柬埔寨人民黨持續打壓反對派下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。