打擊毒梟集團 美國向南加勒比海增派艦艇

兩名知悉部署內情的消息人士今天表示，美國已下令向南加勒比海增派艦艇，此舉是總統川普致力因應拉丁美洲販毒集團威脅的一環。

路透社報導，要求匿名的消息人士表示，導彈巡洋艦「伊利湖號」（USS Lake Erie）和核動力快速攻擊潛艦「紐波特紐斯號」（USS Newport News）將於下週初前抵達加勒比海地區。

消息人士拒絕透露此次部署的具體任務，但表示近期行動的目的在因應此區被特別指定為「毒品恐怖組織」對美國國家安全構成的威脅。

在上週，消息人士告訴路透社，美國已下令向南加勒比海派遣一個兩棲中隊，這也是同一行動的一部分。

川普已將打擊販毒集團列為政府的核心目標，這是限制移民及確保美國南部邊境安全更廣泛工作的一環。