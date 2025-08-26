打擊毒梟集團 美國向南加勒比海增派艦艇

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

兩名知悉部署內情的消息人士今天表示，美國已下令向南加勒比海增派艦艇，此舉是總統川普致力因應拉丁美洲販毒集團威脅的一環。

路透社報導，要求匿名的消息人士表示，導彈巡洋艦「伊利湖號」（USS Lake Erie）和核動力快速攻擊潛艦「紐波特紐斯號」（USS Newport News）將於下週初前抵達加勒比海地區

消息人士拒絕透露此次部署的具體任務，但表示近期行動的目的在因應此區被特別指定為「毒品恐怖組織」對美國國家安全構成的威脅。

在上週，消息人士告訴路透社，美國已下令向南加勒比海派遣一個兩棲中隊，這也是同一行動的一部分。

川普已將打擊販毒集團列為政府的核心目標，這是限制移民及確保美國南部邊境安全更廣泛工作的一環。

美國 川普 販毒 潛艦 加勒比海地區

相關新聞

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

美國新聞網站POLITICO 25日報導，分析美國近期的情報證詞、報告以及6位地緣政治專家的訪談顯示，有5場高風險衝突可...

還能不選邊站？李在明赴美智庫演講坦言「安美經中」路線無以為繼

南韓總統李在明25日應邀在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表政策演說，針對韓美同盟、國防開支及韓中關係等安全...

李在明：南韓將增國防支出 加強半島安全主導角色

南韓總統李在明今天與美國總統川普舉行峰會後，隨即在華府智庫發表演說，承諾首爾當局將增加國防支出，以在朝鮮半島安全事務上扮...

「讓美國造船業再次偉大」 李在明打出1500億美元王牌

南韓總統李在明把南韓將在美國投資1500億美元用於造船業，當成他8月25日訪問白宮的一張王牌，他送美國總統川普一個15世紀朝鮮時代的龜甲船模型，而繡上「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）字樣的紅色棒球帽最近爆紅。李在明認為造船投資是雙贏，不僅投川普所好，也是讓南韓造船業贏過中國的契機，儘管被批評1500億美元過於誇大，但不失為成功吸引川普眼球的一張好牌。

緬甸軍事政變四年後，在台緬華的立場分歧

2021年2月1日緬甸爆發軍事政變，以翁山蘇姬為首的民選政府遭到推翻，不願服從軍政府的緬甸人民起義、遁入叢林武裝反抗。台灣的緬甸社群也在第一時間，於台北的自由廣場與新北市中和區的華新街（俗稱緬甸街）舉辦集會活動，跨海聲援在緬甸的反政府勢力。跨海聲援活動剛開始，大多數的在台緬甸社群都對軍政府的殘暴感到憤怒。但時間一久，過往的團結產生質變，在台緬甸社群對於軍政府的態度出現分歧。2021年緬甸政變至今已過了4個年頭，在台緬甸社群對於這場曠日費時的反抗，態度上出現了什麼變化？

中國人靠「社長簽證」大量移民日本 日本10月起擬調高資本額等條件

日本是中國大陸人移民的新選擇，除了居住環境佳、鄰近中國外，寬鬆的移居條件是主因，小紅書屢見「日本移民條件，遠比你想像簡單...

