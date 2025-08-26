李在明：南韓將增國防支出 加強半島安全主導角色

快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
南韓總統李在明。（歐新社）
南韓總統李在明今天與美國總統川普舉行峰會後，隨即在華府智庫發表演說，承諾首爾當局將增加國防支出，以在朝鮮半島安全事務上扮演更「主導」的角色。

韓聯社報導，李在明是在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表這番言論。他指出，南韓將在維護朝鮮半島安全上承擔更主導的角色，而增加國防預算將是首要之務。他表示，這筆資金將用於採購尖端科技與裝備，以強化韓國軍力。

李在明這項承諾，正值美方持續施壓，要求亞洲盟友提高國防預算，並承擔更多駐韓美軍的成本。

川普政府曾向亞洲盟友喊話，希望國防支出能達到國內生產毛額（GDP）的5%，與北大西洋公約組織（NATO）成員的目標一致。根據南韓官方數據，南韓今年國防預算約達61.2兆韓元（約442億美元），占GDP的2.32%。

在今天稍早的峰會中，李在明與川普除了討論「現代化」兩國同盟關係，並重申美國對南韓防衛承諾與聯合防衛態勢「堅不可摧」。

李在明說：「我與川普總統一致同意，兩國要按照變動的安全局勢，讓雙邊同盟關係更加對等且具前瞻性。」

他也重申，南韓將嚴格遵守「禁止核子擴散條約」（NPT），並表示將與美國合作，對北韓的挑釁做出堅定回應，同時持續尋求恢復與平壤對話。

針對首爾是否會繼續過去在安全上依賴美國、經濟上依賴中國的做法，李在明強調，南韓「已無法像過去那樣維持舊有做法」，並稱「韓國已無可能做出與美國基本政策方向相違背的決策或判斷」。此番言論被外界視為，他正試圖駁斥外界對他「親中」的觀感。

