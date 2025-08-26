以色列攻擊加薩醫院 盟邦與非政府組織反應一覽
以色列今天攻擊加薩走廊（Gaza Strip）南部城市汗尤尼斯（KhanYunis）一家醫院，加薩民防機構報告稱20人罹難，其中5人是記者，世界大國和非政府組織對此紛表震驚。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，「以色列對這起悲劇深感遺憾」，還說軍方正在調查此事。
他說，以色列的戰爭是針對激進組織哈瑪斯（Hamas），以色列政府「重視記者、醫護人員和所有平民的工作」。
以下是法新社整理出世界各國對此的反應：
●聯合國
聯合國人權辦公室發言人夏姆達薩尼（RavinaShamdasani）在聲明中表示，記者和醫院永遠不應成為攻擊目標。
「加薩記者遇害事件應該引起世界震驚，但不是讓他們嚇到說不出話，而是要讓他們採取行動，要求追究責任並伸張正義。」
●川普
美國總統川普在白宮接受記者採訪時表示，他尚未收到空襲消息，但他說，「我很不滿，我不想看到這種情況發生」。
●德國
德國外交部表示，對多名記者、救援人員和其他平民在納瑟醫院（Nasser Hospital）攻擊事件中喪生「感到震驚」。德國是以色列堅定的歐洲盟友。
●英國
英國外交大臣拉米（David Lammy）也說，對醫院攻擊事件「感到震驚」。他說：「平民、醫護人員和記者必須受到保護。我們需要立即停火。」
●卡達
卡達外交部譴責這次攻擊，是以色列「正在發生一連串令人髮指罪行中的新篇章」。卡達一直努力斡旋加薩停火。
●伊朗
在以色列的死對頭伊朗，外交部發言人巴格海（Esmail Baghai）譴責此次醫院攻擊是「殘酷的戰爭罪行，是猶太復國主義政權策劃和實施，是其對巴勒斯坦人實施種族滅絕計畫的一環」。
他稱美國為「共謀」，要求追究美國支持以色列的責任。
醫療援助慈善機構無國界醫生組織（DoctorsWithout Borders）表示，曾為其工作的自由攝影師達加（Mariam Abu Dagga）在攻擊中喪生，令他們感到「心碎」。
無國界醫生表示：「以色列持續藐視國際法，其種族滅絕行動的唯一目擊者卻遭蓄意攻擊。這種行為必須立即停止。」
●媒體
耶路撒冷外籍記者協會（The Foreign PressAssociation）呼籲以色列軍方「立即解釋」，並呼籲其「停止針對記者的惡劣舉措」。
