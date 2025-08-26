馬國首相安華：將撥款7.2億元援助加薩
馬來西亞首相安華24日表示，將撥款1億令吉（約新台幣7.24億元）用以援助加薩地區人民，他也呼籲馬國人民、企業共同捐款。
馬來西亞22至24日舉辦「大馬人民為加薩祈禱集會」及週邊嘉年華活動。24日晚間，首相安華（Anwar Ibrahim）出席致詞，活動達到高潮。
安華指出，「加薩人民正面臨斷糧的困境」，他說自己已78歲，但從未見、未聞如此暴行。安華認為，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和其團隊過於殘暴，他直言，「以色列當權者毫無人性，如同禽獸。」
安華呼籲年輕人站出來守護巴勒斯坦，讓這個國家能真正獨立。安華向巴勒斯坦人民喊話，「我們與你們同在，我們絕不屈服，就如同你們從未低頭。」
除了祈禱集會，這次活動策劃3大展廳與嘉年華，有關巴勒斯坦的歷史文化、居住空間、援助行動及VR實境體驗當地情況等，主辦方估計超過10萬人參與。
其中一處展廳，展出8000隻泰迪熊拼成的巴勒斯坦地圖。活動策劃人、愛加薩的募款關係專員IkmalIslam表示，他選擇以泰迪熊作為象徵，因為泰迪熊與孩童有著連結；此外，泰迪熊象徵在加薩喪生的兒童。他指出，加薩已有1萬8000名兒童遭到殺害，因此以數字8作為設計靈感。
來到集會現場的巴勒斯坦居民Anas表示，在巴勒斯坦沒有食物與電力。他的母親、妻子及手足的家園被摧毀。Anas說，他感謝集會參與者支持加薩地區，他能在集會中與他人分享他的國家所面臨的處境。
這場祈禱會及嘉年華活動由大馬伊斯蘭組織協商理事會（MAPIM）及大馬愛加薩（Cinta Gaza Malaysia,CGM）組織聯辦。
現場參與者可穿著白色服裝，共同進行昏禮（Maghrib）祈禱、特別祈禱與集體誦讀祈祝加薩和平的祈禱詞。
